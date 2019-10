TJ Nová Včelnice – FC Chýnov 0:3 (0:1)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (9. místo): „ Chýnov dorazil s osvědčenou taktikou, kterou praktikuje už řadu let, tedy se zajištěnou obranou a rychlými nákopy dopředu. Hostům tento styl vycházel a naše mužstvo se s ním po celé utkání nedokázalo vypořádat. Nehledě k tomu, že se v současnosti nenacházíme zrovna v dobrém psychickém rozpoložení. A pokud se v nejbližší době nezmátoříme, bude to hodně špatné. Soupeř poprvé udeřil v 27. minutě z dorážky, když Koudelka neudržel střelu z hranice velkého vápna. Po změně stran jsme inkasovali v 54. a pak v 61. minutě, když třetí gól padl z penalty. Poté jsme se sice trochu vzpamatovali, vytvořili jsme si několik slibných možností a jednu tutovku, ale kýžený efekt nepřišel. Nechci se vyjadřovat k výkonu rozhodčích, nemám to ve zvyku, ale už i v I. A třídě se píská opravdu prapodivně.“

Branky: 27. Havlík, 54. Hruška, 61. Král (pen.).

Rozhodčí: Leiš - Hošek, Daňhel. ŽK: 5:1. Diváci: 80.

N. Včelnice: Koudelka – Horák (46. Vokuš), Malý, Jaroš (55. V. Hornát), Průša – Mareš (46. Pivko), Tuček, L. Šlapanský, Petráš – Nebeský (46. Němeček), Blažek.

Centropen Dačice – SK Ševětín 4:2 (1:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (11.): „Důležitý zápas nepřinesl fotbalovou krásu, ale po bojovném výkonu jsme jej zvládli. Především v prvním poločase se nám nedařila kombinace, ani jsme nebyli příliš nebezpeční, ale z ojedinělé dobré akce jsme se dostali díky Šimánkovi do vedení. Hosté přijeli s postarším kádrem fotbalistů, kteří hrají více pusou než nohama, a v první půli se nedostali do jediného zakončení. Úvod druhého dějství nám vyšel a k dvoubrankovému vedení nám pomohla šťastná trefa Diviše, jehož centr skončil v síti. Tím se zdálo, že je rozhodnuto a soupeř se na nic nezmůže. Bohužel, to bychom nebyli my, abychom sami sebe nedostali pod tlak, a po individuální chybě jsme dovolili soupeři snížit. Nám se naštěstí povedlo v 79. minutě zásluhou Dědiče odskočit opět na dvě branky, ale i druhé zaváhání naší obrany Ševětín potrestal a snížil na 2:3. Do konce zápasu už jsme však byli lepší, přidali Hricem čtvrtou branku a zaslouženě zvítězili, byť po nepříliš kvalitním výkonu.“

Branky: 32. Šimánek, 48. Diviš, 71. Dědič, 89. Hric - 61. a 77. Melichar.

Rozhodčí: Macko - Tůma, Boček. ŽK: 1:1. Diváci: 75.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda (53. Beníček), M. Votava, Nováček, Křivánek – M. Distel (63. Hric), Beneš, Točík, Šimánek – Diviš (82. Vítkovský), Dědič (89. Máša).