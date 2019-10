ZD Kovářov – TJ Nová Včelnice 3:2 (1:1)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (10. místo): „Na velmi těžkém terénu, kdy hřiště bylo skoro celé pod vodou, jsme nastoupili opět nekompletní a oproti minulému utkání nám chybělo pět hráčů. V 10. minutě náš obránce dával malou domů, míč se zastavil ve vodě, soupeř toho využil a ujal se vedení. Od 25. minuty jsme se dostali do velkého tlaku, domácí nevěděli, kam dřív skočit a ve 43. minutě Tuček zaslouženě vyrovnal. Po změně stran náš nápor pokračoval a v 52. minutě nás dostal do vedení Ondřej Šlapanský. Pokračovali jsme v nátlakové hře, takže Kovářov si žádné šance nevytvořil. Ovšem přišel závěr jako z hororu. V 86. minutě postupoval Tuček od poloviny hřiště sám na brankáře, ale místo kličky gólmanovi se ho snažil obstřelit a netrefil branku. Domácí hned z následující akce vyrovnali, když se tři naši obránci nedohodli, kdo po rohu odkopne míč. A to nebylo vše. V 90. minutě další hrubé chybě obrany soupeř vstřelil vítězný gól. Nezvítězilo lepší, ale šťastnější mužstvo. Je mi kluků docela líto, protože až na ty dvě chyby konečně předvedli fotbal, jaký bychom si představovali.“

Branky: 9. Vlna, 85. Smetana, 89. Holub - 43. Tuček, 51. O. Šlapanský.

Rozhodčí: Vítek - Tůma, Klimeš. ŽK: 1:3.Diváci: 50.

N. Včelnice: Koudelka – Horák, Pivko, Jaroš, Průša – O. Šlapanský, Tuček, M. Novotný, L. Šlapanský, Petráš – Blažek.

FC Chýnov – Centropen Dačice 3:0 (2:0)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (13.): „Domácí hrají s osvědčenou taktiku nakopávaných míčů na střed hřiště s prodlužováním za sebe nebo do stran, s následným centrum do vápna a náběhy několika hráčů. To na nás platilo, protože jsme slabí v soubojích ve vzduchu. Tímto nás v první půle přehráli, vstřelili dva góly a od vyššího skóre nás uchránil pouze brankář Zejda. V úvodu druhé půle přidal Chýnov krásnou třetí branku a tím rozhodl . Od té chvíle jsme sice převzali aktivitu, až do konce jsme byli lepší a vytvářeli si šance, ale bohužel je neproměňovali. Mohlo to skončit 5:0, ale i remízou 3:3.“

Branky: 45. a 53. Zadražil, 19. Mládek.

Rozhodčí: Pravda - Jevčák, Petričák. ŽK: 2:2. Diváci: 90.

Dačice: V. Zejda – Křivánek, Nováček, M. Votava, Brtník (46. Máša) – Distel (73. Vítkovský), Točík, Beneš,, Šimánek (46. Beníček) – Diviš (60. T. Zejda), Dědič.