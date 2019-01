Novosedly nad Nežárkou – Během dvou let se fotbalisté SK Novosedly poroučeli z krajské I. A třídy až do okresního přeboru. Mužstvu sice v nedávno skončené sezoně k záchraně v I. B třídě mnoho nechybělo, ale strmý pád se mu nakonec stejně odvrátit nepovedlo.

Nostalgická vzpomínka na postup do I. A třídy. Fotbalisté Novosedel budou hrát v příští sezoně v okresním přeboru. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Příčin, proč k tomu došlo, spatřují v Novosedlech hned několik.

„V posledním období se nám nepovedlo vhodně doplnit kádr, což je samozřejmě i otázka finančních možností našeho oddílu. Dalším faktorem byla série dlouhodobých absencí způsobená nejrůznějšími zraněními a také velkou nedisciplinovaností některých hráčů, kteří za své prohřešky vyfasovali dlouhé tresty,“ tvrdí současný předseda klubu Pavel Fryš, jenž v únoru v této funkci vystřídal Jana Kubatu.



Jako příklad uvádí útočníka Milana Melichara, jenž v úvodu minulé sezony v pěti zápasech vstřelil stejný počet gólů, ale pak si až do konce podzimu odpykával disciplinární trest za vyloučení. A na jaře si pro změnu v posledním přípravném duelu přivodil zranění, kvůli němuž do bojů o body ani nezasáhl.



Po neúspěšné sezoně skončil trenér Josef Češka, jehož z vlastních zdrojů nahradili Jiří Nohava a Pavel Nagy.

Ze jmen, která už novosedelský dres nadále oblékat nebudou, je pak možné zmínit Samka, Matouška či Mareše, jimž skončilo hostování, na odchodu z klubu jsou i Pospíšil a gólman Škoda. Otazník visí také nad dalším působením Michala s Podojilem.



I z tohoto výčtu je patrné, že vedení klubu a nový realizační tým budou muset začít budovat mužstvo úplně od základu.

"Je čas vydat se jinou cestou,“ tvrdí Fryš. „Sázet chceme především na místní hráče a mladé fotbalisty z okolí. Naším hlavním úkolem je složit nový kádr a postupně jej stabilizovat,“ přeje si.



Budoucí tým by měl vznikat především kolem matadora Romana Poborského, k němuž by se měli přidat zbývající hráči a nové tváře, které chtějí do klubu přivést.

„O konkrétních jménech je ale zatím ještě předčasné mluvit, vše je v jednání,“ poznamenal funkcionář.



Vzhledem k tomu, že dochází k velké obměně, trenéři už před dvěma týdny zahájili přípravu na nový ročník.

„Jsme asi trochu rarita, ale chceme se co nejlépe připravit a vyzkoušet co nejvíce adeptů,“ tvrdí Fryš.



Pro nadcházející sezonu nebudou mít novosedelští fotbalisté rozhodně žádné přehnané ambice.

„Musíme pracovat na tom, abychom měli dlouhodobější perspektivu. V nové sezoně bychom se rádi pohybovali někde v klidném středu tabulky. O tom, že bychom měli bojovat o špici přeboru nyní skutečně neuvažujeme, to se podle mého může stát až tak v horizontu tří let,“ míní šéf klubu.



Fotbalisté Novosedel se příznivcům v pozměněném složení poprvé představí o nadcházejícím víkendu, kdy na domácí půdě pořádají v pořadí už 14. ročník Memoriálu Milana Čadka a Jiřího Levandovského. Soupeřem jim budou hráči z K. Řečice, Stráže a Břilic.

„Do startu nové sezony v polovině srpna pak máme v plánu odehrát ještě tři přátelské zápasy,“ dodal Fryš.

14. ročník Memoriálu Milana Čadka a Jiřího Levandovského

Kde: Novosedly

Kdy: sobota 16. července

Začátek: 12.30 hodin

Účastníci: Sokol K. Řečice, Sokol Stráž, Slovan Břilice, SK Novosedly