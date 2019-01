Novosedly nad Nežárkou, Lomnice nad Lužnicí – Co se týče náboje, nemá sobotní utkání 5. kola krajské fotbalové I. B třídy mužů, v němž Novosedly hostí sousední Lomnici, konkurenci!

Josef Češka (vlevo) povede ve šlágru I. B třídy fotbalisty Novosedel proti Lomnici, na jejíž lavičku před sezonou usedl Milan Moštěk. | Foto: archiv Deníku

Derby nesmiřitelných rivalů má výkop v 16.30 hodin a dá se očekávat hojná účast příznivců obou táborů i velmi bouřlivé prostředí.



Fotbalisté Novosedel po sestupu z I. A třídy odstartovali sezonu třemi remízami a z premiérového vítězství se radovali až o uplynulém víkendu v Chlumu (3:1). Kádr prošel řadou změn, takže jeho herní projev ještě není zcela vybroušený. Trenér Josef Češka pak žehrá především na smůlu v koncovce.



„Několik hráčů navíc sužují různé zdravotní trable, takže si hlavně přejeme, abychom mohli dát dohromady odpovídající sestavu. Očekávám velmi bojovné a možná i trochu nervózní utkání,“ tvrdí Češka.



Na adresu protivníka ovšem nešetří chválou, přestože Lomnice po dvou výhrách v úvodních kolech v posledních zápasech uhrála jen bod, když neuspěla v Ševětíně (0:4) a poté doma remizovala s Novou Bystřici (1:1).



„Ale to byly duely zřejmě s největšími favority naší skupiny. Lomnice má určitě kvalitní tým a směrem dopředu dokáže být velmi nebezpečná. Zvlášť, když se jí vrátil kanonýr Václav Nohava. Myslím si však, že zápas je otevřený a věřím, že nevyjdeme bodově naprázdno,“ dodal Češka.



Jeho kolega na lavičce Tatranu si hlavně přeje, aby vzájemná rivalita nepřerostla únosnou mez.



„Doufám, že zvítězí hlavně fotbal a nebude zapotřebí krotit emoce na hřiště ani mimo něj. Větší zkušenost je na straně Novosedel, my bychom rádi těžili z rychlé kombinace. Rozhodovat by mohly i standardní situace. Základem je však bezchybná defenziva. Pokud neinkasujeme, nemůžeme prohrát,“ zmínil jednoduchou rovnici lomnický kormidelník Milan Moštěk.