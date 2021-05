Jak po úterním zasedání nejvyššího fotbalového orgánu pronesl jeho předseda Martin Malík, asociace do poslední chvíle bojovala o to, aby se neprofesionální soutěže, které byly kvůli covidu přerušeny v polovině října, aspoň v omezené míře dohrály.

„Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže nyní bohužel musíme konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Výkonný výbor FAČR při svém rozhodování myslel i na to, že po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci společné přípravy hráčů v klubech restart soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.

„Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží, včetně tolik potřebného tréninkového procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezonu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny“, připomíná generální sekretář FAČR Jan Pauly.

S rozpaky přijal zprávu o předčasném koci sezony nový předseda okresního fotbalového svazu na Jindřichohradecku Marek Černoch.

„Samozřejmě mě to velmi mrzí, doufal jsem, že by se soutěže mohly aspoň v redukované podobě dohrát. Chci věřit, že vedení asociace udělalo při vyjednávání podmínek pro rozvolňování vše, co bylo v jeho silách. Nedá se nic dělat, je jasné, že zdraví máme jen jedno. Špatné však je, že jde už o druhou nedokončenou sezonu v řadě, což samozřejmě může mít i další neblahé následky třeba v odlivu fotbalistů či kvalitě soutěží,“ tvrdí šéf OFS.

Jan Beneš je hrajícím koučem dačického Centropenu v I. A třídě a zároveň i šéftrenérem mládeže v FK Jindřichův Hradec. Co si o předčasném konci fotbalové sezony myslí on?

„Z mého pohledu v této době už bylo ukončení sezony nevyhnutelné a logické, protože by se soutěže vzhledem k nedostatku termínů musely začít dohrávat bez společné přípravy, což jistě není dobré. Na druhou stranu si myslím, že právě ta venkovní příprava v klubech mohla být povolena dřív. Nechci, aby to vyznělo nějak konfrontačně, ale odborníci veškerý sport strčili do jednoho pytle. Přitom ty venkovní se za dodržování jasně daných hygienických podmínek asi mohly už provozovat, včetně fotbalu,“ soudí Jan Beneš.

Podobný názor zastává i další výborný fotbalista David Frühauf z Nové Bystřice.

„Vzhledem k tomu, že jsme s přibývajícím časem takové rozhodnutí čekali, tak nás už moc nepřekvapilo. Na druhou stranu si myslím, že sportovat venku rozhodně není tak rizikové, jako chodit nakupovat do přeplněných supermarketů. Fotbalisté i další sportovci dostali od všech zainteresovaných políček do tváře,“ zmínil David Frühauf, dlouholetá opora a kapitán Jiskry, která působí v I. B třídě.

Fotbal má velkou tradici i ve Studené a předčasný konec sezony pod Javořicí vnímají ze dvou pohledů.

„Rozhodnutí vnímáme negativně a fotbal nám samozřejmě velmi chybí. Na druhou stranu hrát bez diváků by zrovna pro nás znamenalo takové polovičaté řešení, protože ve Studené je fotbal nedílnou součástí společenského života. A ten se nyní úplně zastavil. Další nedohraná sezona může mít za následek i předčasný konec některých hráčů, třeba těch starších nebo na hraně sestavy. Musíme doufat, že od příštího ročníku už se nic podobného opakovat nebude,“ zdůraznil trenér FK Studená Petr Adamec, jehož celek se pohyboval na špici I. B třídy.