SK Čtyři Dvory – TJ Nová Včelnice 1:1 (0:0)

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (7. místo): „Odjeli jsme pouze v jedenácti, z čehož jsem zklamaný a naštvaný. Blažek se Šlapanským navíc nebyli zcela fit kvůli svalových potížím. Přesto jsme si řekli, že chceme hrát otevřený fotbal a pokusit se vstřelit vedoucí gól. Šance se rodily na obou stranách, ani jeden tým nechtěl hrát na remízu, přestože to tak nakonec dopadlo. V 50. minutě se nám povedlo dostat do vedení krásnou trefou Nebeského. Čtyři Dvory hrozily zejména ze standardek, které mají zmáknuté. Jednu z nich jsme neuhlídali a bylo vyrovnáno. Kluky to však nezlomilo, dál bojovali a vytvořili si dvě stoprocentní příležitosti. Nebeský však minul branku a Hornát z malého vápna trefil jen gólmana. Několik možností měli i domácí, ale skóre už se nezměnilo. Plichta je podle mne spravedlivá a pro nás vzhledem k okolnostem a potížím se sestavou i cenná.“

Branky: 58. Slepička - 50. Nebeský.

Rozhodčí: Lepič - Pravda, Čarek. ŽK: 3:2. Diváci: 50.

TJ Nová Včelnice

Koudelka – Průša, L.Šlapanský, V. Hornát – Mareš, Jaroš, Horák, Petráš – Nebeský, O. Blažek, Tuček.

Lišov – Dačice 2:1 (1:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (10.): „Úvod se nám povedl, začali jsme aktivně a vytvořili si dvě slibné šance, ale jak je naším zvykem, neproměnili jsme je a do vedení tak šel ze své první příležitosti Lišov. Až do konce první půle jsme zůstali aktivnější a Votava zaslouženě vyrovnal. O přestávce jsem stopery upozorňoval na nebezpečné nákopy za obranu, bohužel, právě z jednoho takového domácí získali znovu náskok. Lišov se poté zatáhl do obranného bloku a směrem dopředu pouze nakopával balony. My stále dobývali domácí tvrz a když se nám povedlo vyrovnat vlastním gólem soupeře, rozhodčí branku pro ofsajd neuznal… Zkušený tým Lišova nakonec těsnou výhru ubránil, ale myslím si, že zápasu by slušela spíše remíza. Začínáme se dostávat do sestupové zóny, a proto musíme příště s Týnem nad Vltavou bezpodmínečně zvítězit.“

Branky: 10. Grech, 55. Werner - 44. M. Votava.

Rozhodčí: Mráz - Jevčák, Picka. ŽK. 1:3. Diváci: 80.

Centropen Dačice

Zejda – Brtník (46. Máša), Nováček, Chyška, Křivánek (72. Smejkal) – Šimánek, Točík, M. Votava, Diviš – Beneš, Dědič.