Dramatický obrat a gólová smršť. Okresní fotbalové derby mezi Kardašovou Řečicí a Pečí přineslo divákům nejen bohatou nabídku branek, ale i překvapivý vývoj skóre. Domácí tým ukázal sílu a odhodlání, když se po nešťastném vlastním gólu dokázal otřepat a zápas otočit ve svůj prospěch.

V Kardašově Řečici padlo osm gólů | Foto: Deník/ archiv, Zdeněk Prager

Bylo to zábavné nedělní odpoledne. B tým Kardašovy Řečice si s chutí zastřílel. V okresní soutěži ve skupině B domácí porazili Peč 5:3. Diváci se bavili, už v první půli viděli čtyři góly. Všechno odstartoval už v osmé minutě Miloš Novák. Hraje za Peč, poslal balon do vlastní sítě a domácí vedli. V 16. minutě Jindra vyrovnal a o dvě minuty šli hosté dokonce do vedení! 16. Jindra a 18. Novák. Do poločasu na 2:2 dorovnal Šimic.

Jan Hanzálek vzpomíná na slavné hráče. I na sezonu Vajgaru v extralize

Gól před poločasem fotbalisty Kardašovy Řečice nastartoval k další ostré střelbě. 55. minuta Roubík, 68. Pravda a v 71. Chvojka vytáhli skóre až na 5:2. Domácí nastříleli tři góly během 16 minut!

Peč v závěru ještě kosmeticky skóre upravovala, druhý gól nedělního květnového odpoledne trefil Tadeáš Jindra. Peč je v tabulce druhá, má jen o bod méně než lídr z Popelína. Béčko Kardašovy Řečice figuruje po víkendu v okresní soutěži na 4. pozici.