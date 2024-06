Petr Skála, bývalý fotbalista a současný trenér mládeže, se podělil o své zkušenosti z československé a české ligy, kde hrál za Č. Budějovice a Union Cheb. V rozhovoru zdůrazňuje význam kvalitního trenéra a podpory rodičů pro rozvoj mladých sportovců. Jaké jsou jeho názory na současné podmínky pro trénink a jak se změnily návyky dětí ve srovnání s jeho dětstvím?

Trénink malých fotbalistů na hřišti v Třeboni | Video: Deník/ Kamil Jáša

V československé lize hrál Petr Skála za Č. Budějovice, v české za Union Cheb. V nejvyšší soutěži nastoupil v 60 utkáních. Druhou ligu hrál za DP Xaverov Horní Počernice a Č. Budějovice. Je finalistou Českého poháru 1984/85. Začínal v Jiskře Třeboň, působil také v Igle České Budějovice, Dukle Praha, Strakonicích a v nižších rakouských soutěžích.

Z pozice trenéra mládeže vnímá, že na tom, kdo děti vede, hodně záleží: "Určitě je důležitá osoba trenéra, ale důležitý je i oddíl a podmínky, kde se dá trénovat. Máme dvě travnaté plochy, umělou trávu a ještě jedno hřiště V Břilicích," popisuje výborné podmínky v třeboňské Jiskře.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Situace je jiná, než bývala. Dětem trenéři a učitelé čas organizují. Jinak to nejde. "Konkurence sportů by nevadila, hlavně ať děti sportují, ať něco dělají. Ale klíčoví jsou rodiče, aby je vedli ke sportu. Aby se nestalo, že o víkendu je odvezou místo zápasu a soutěže k babičce."Narodil se v roce 1959. V dobách jeho dětství se už jako malí caparti od rána do večera proháněli po okolí. "Vyrůstal jsem na sídlišti na Otavaně, kde bylo přirozené, že jsme byli každý den venku. Hráli jsme volejbal, fotbal, v zimě hokej, a nikdo nás do ničeho nenutil. Chodili jsme sami od sebe, měli jsme víc pohybu. A to je znát, že dnešní děti, když nemusí, tak jdou raději na tablet, televizi, mobil a podobně."

Lomnice nad Lužnicí a revoluční projekt. Děti se učí u sportu. Mrkněte na video

V Třeboni vyrostl Karel Poborský. Má pod dohledem zkušených trenérů následovníky? "Byl bych byl rád," říká Petr Skála. "Už teď nám hrají tři kluci za starší žáky Dynama a je zájem o další. Takže si myslím, že jak se prezentujeme jako oddíl kvalitně. Nikomu nebráníme, pokud se dostane do Dynama, tak ho podpoříme. Už předtím jsme měli kluky, kteří teď hrají divizi, například v JIndřichově Hradci Michal Rezek, Adam Plucar. Máme Divokého v mladším dorostu a tři kluky, kteří stabilně hrají žákovskou ligu.