Sezimovo Ústí – Osmifinálový zápas Mol Cupu mezi fotbalisty FC MAS Táborsko a Slovanu Liberec se ve středu pro nezpůsobilý terén hřiště na Soukeníku nehrál.

Osmifinále poháru mezi Táborskem a Libercem se nehrálo, sudí Jan Machálek (třetí zleva) po kontrole hřiště rozhodl, že hrací plocha na Soukeníku je nezpůsobilá. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Účastník základní skupiny Evropské ligy byl ve středečním zápase jednoznačným favoritem, svěřenci domácího trenéra Petra Frňky ale do zápasu šli s cílem soupeře co nejvíce potrápit. „Jsem přesvědčen, že je to v našich silách," věřil před utkáním kouč Táborska.

Jenže duel, který měl mít ve středu výkop ve 13 hod., se pro nepřízeň počasí nakonec nehrál. Hlavní rozhodčí Jan Machálek po prohlídce hrací plochy rozhodl, že se hrát nebude. „Trávník byl vlivem současného velmi chladného počasí namrzlý a hráčům by hrozilo zranění," uvedl hlavní sudí.

Zápas mezi dvanáctými týmy druhé a první ligy byl už jednou odložen, v řádném termínu 26. října se nehrál vzhledem k ligové dohrávce Liberce v Karviné (její osmifinále s pražskou Duklou bylo přeloženo na středeční podvečer a po výsledku 2:2 Karviná postoupila na penalty).

Fotbalisté Liberce, kteří byli na jihu Čech už od úterý, se vrátili ve středu domů. „Hrát se bude až na jaře," sdělil Deníku Tomáš Kukučka z marketinku FC MAS Táborsko.

Dynamo U21 na Slavii

Jednadvacítka Dynama ČB zakončí podzimní část juniorské ligy ve čtvrtek v Praze se Slavií (11.00).