České Budějovice – Pouhý den poté, kdy byly dohrány i nižší fotbalové soutěže, začali svou přípravu na nový ročník II. ligy fotbalisté Dynama ČB.

V kabině Dynama panovala na srazu pohoda. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Trenérům Davidu Horejšovi a Jiřímu Lerchovi se na pondělním srazu hlásili adepti na působení v historicky nejúspěšnějším fotbalovém týmu jižních Čech už dopoledne, na první trénink se však hráči vydali na Složiště až po obědě.

Oproti jarní sezoně chyběli obránci Tomáš Hájovský a Marek Opluštil, záložník Jiří Mareš a útočník Milan Ujec, do přípravy v Písku by měl nastoupit rekonvalescent Martin Held.

Naopak nadále by měli barvy Dynama hájit i mladí sparťané Jakub Pešek, Patrik Čavoš a Milan Jurdík. „Dařilo se jim a jsme se Spartou dohodnuti, že Pešek i Čavoš by tady hráli dál," sdělil Deníku trenér David Horejš. Totéž se dle něj týká i Jurdíka, jenž pro virózu na úvodním tréninku chyběl. „U něj jsme domluveni, že by měl přijít už na přestup."

Do přípravy se v pondělí ještě nezapojil ani zkušený Šimák. „Honza je velice kvalitní hráč, zatím se ale ještě řeší podmínky, za jakých by tady pokračoval," poznamenal trenér Dynama.

O působení v Č. Budějovicích budou usilovat i zkušený stoper Ondřej Šourek (33 let, byl i ve Slavii a Žilině, naposledy v prvoligové Jihlavě), záložníci Adrián Čermák (22 let) a Peter Mazan (26) ze slovenské Skalice a plzeňský útočník Daniel Černý (reprezentoval na MS do 17 let v Mexiku, loni byl na hostování na Žižkově).

„Věděli jsme, že mužstvo potřebuje posílit, a to hlavně o kvalitního zkušeného stopera," potvrdil trenér David Horejš. „Doufám, že to by nám příchodem Ondřeje Šourka mohlo vyjít."

Zbývající tři nováčci přicházejí na zkoušku. „Oba záložníky ze Skalice nám doporučil náš bývalý hráč Míra Filipko, viděli jsme je na videu i v zápase a věřím, že by nám mohli pomoci," přemítal Horejš. „Tím pohyb hráčů nekončí," nevyloučil další možné příchody. „Teď se nicméně budeme připravovat v tomto složení."

Do přípravy přichází také dva nadějní mladíci z dorostu. „Nadále chceme, aby tým doplňovali naši odchovanci," podtrhl Horejš, dle něhož Dan Frnoch v dorostu patřil k oporám a dostane tudíž v áčku prostor, aby se mohl předvést. „Rosťa Tomek ještě věkem je dorostenec, ale seznámení s dospělým fotbalem by mu mělo prospět."

V přípravě bude Dynamo využívat tréninkové středisko na Složišti a v plánu není ani žádné soustředění, zato si hráči chtěli přípravu zpestřit splutím Vltavy. „To možná padne, protože v sobotu tady je beach volejbal pro Bazalku, to bychom rádi podpořili. Chceme ta poslat hráče, které veřejnost zná. Druhá půlka by měla normální trénink," podotkl Horejš. Podmínky na přípravu označil za ideální. „Ať zázemí s regenerací v hlavní kabině, tak tréninkové centrum na Složišti. Navíc budeme využívat i Fitness 14."

Už zítra se v N. Včelnici Dynamo v prvním přípravném utkání střetne se Znojmem. „Chceme vidět hlavně nové hráče, určitě dostanou šanci," podtrhl kouč.

A sezonní cíle a plány?

„Chceme, abychom se pohybovali v úplně jich patrech, než tomu bylo dosud," zdůraznil David Horejš.

Podzimní los II. ligy

1. kolo 6. 8. Třinec – Dynamo, Žižkov – Táborsko

2. kolo 13. 8. Táborsko – Varnsdorf, Dynamo – Vítkovice



3. kolo 20. 8. Vítkovice – Táborsko, Varnsdorf – Dynamo



4. kolo 27. 8. Táborsko – Třinec, Dynamo – Znojmo



5. kolo 3. 9. Olomouc – Táborsko, Sokolov – Dynamo



6. kolo 10. 9. Dynamo – Ústí, Táborsko – Frýdek-Místek



7. kolo 17. 9. Sokolov – Táborsko, Olomouc – Dynamo



8. kolo 24. 9. Dynamo – Frýdek-Místek, Táborsko – Znojmo



9. kolo 1. 10. Ústí – Táborsko, Ostrava – Dynamo



10. kolo 8. 10. Dynamo – Opava, Táborsko – Ostrava



11. kolo 15. 10. Opava – Táborsko, Vlašim – Dynamo



12. kolo 22. 10. Táborsko – Pardubice, Dynamo – Prostějov



13. kolo 29. 10. Prostějov – Táborsko, Pardubice – Dynamo



14. kolo 5. 11. Táborsko – Dynamo



15. kolo 12. 11. Dynamo – Žižkov, Vlašim – Táborsko



16. kolo 19. 11. Varnsdorf – Táborsko, Vítkovice – Dynamo