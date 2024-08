Dát rozhodují gól devět minut před koncem zápasu, to stojí za oslavu. Povedlo se to popelínskému Pavlu Pacholíkovi. V oficiálním zápisu o utkání je uvedeno: Pavel Pacholík - 81. minuta 2:1. Přitom soupeř dlouho vedl. Béčko Suchdola nad Lužnicí poslal do vedení už v 17. minutě Juan Jose Cardózo Chaparro.

Domácí se o přestávce poradili, zabojovali a skóre otočili, V 51. minutě vyrovnal Kučera, v 81. minutě uzavřel skóre Pacholík.

V tabulce soutěže, která se jmenuje Český trávník s.r.o OP 8. liga, Má Popelín po dvou zápasech 3 body, záporné skóre 2:8. Tím cennější je obrat, který se týmu podařilo dokonat během fotbalového víkendu na Jindřichohradecku.