Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Jste v okrese nachystaní na novou sezonu?

Mohu s klidným svědomím říci, že jsme nachystáni na novou sezónu. Je rozlosováno a už se čeká na úvodní hvizdy.

Řešili jste během léta něco, co by fanoušky fotbalu zajímalo?

Vše proběhlo celkem v poklidu, nejvíce práce měli kluci z Komise mládeže, aby všechny mládežnické soutěže proběhly bez komplikací řešili spoustu otázek. Zvládli to takže spokojenost.

Máte dost rozhodčích? A jak působí nejrůznější projekty, které míří právě na zvýšení počtu rozhodčích?

Rozhodčích máme málo, potřebovali bychom ještě nějaké vhodné přírůstky. Náborové projekty na rozhodčí jsou celkem fajn, bohužel my se musíme v tomto směru spolehnout sami na sebe a je to víceméně činnost různého dotazování a přemlouvání mezi lidmi v okrese.

Jak je to na hřištích Jindřichohradecka s počtem klubů. Je jich víc, nebo ubývají?

V tomto směru jsme spokojení, protože za tři roky nám týmy v soutěžích přibývají. Letos se nám do soutěží dospělých přihlásily tři týmy.

Jak vnímáte reorganizaci soutěží?

Reorganizace soutěží je nutnost, pokud chceme abychom zastavili propad úrovní, musíme reorganizaci vnímat jako posun českého fotbalu vpřed.

A hrají v okrese také dívky?

Samostatnou dívčí soutěž nemáme, ale samozřejmě, že děvčata se v mládežnických soutěžích pravidelně objevují a některé fotbalistky mají velmi dobrou výkonnost.