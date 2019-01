České Budějovice – Jednadvacetiletý záložník Patrik Čavoš přišel v zimě do Dynama na hostování z pražské Sparty, a tak dle zvyklostí českého fotbalu ve středečním utkání Dynama se Spartou v Mol Cupu (16.00 na Střeleckém ostrově) bude v sestavě Dynama chybět.

Patrik Čavoš proti Spartě bude Dynamu ve středu v Mol Cupu chybět. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hodně vás mrzí, že si proti svým bývalým spoluhráčům nezahrajete?

Mrzí mě to, samozřejmě, protože Sparta je u nás nejlepší klub s bohatou historií a já tam byl od pěti let. Že budu chybět, mě tudíž mrzí a moc, ale co se dá dělat, taková jsou zažitá pravidla.

Zřejmě byste se na hřišti střetl s řadou kluků, s nimiž jste ve Spartě hrál, ne? Dle posledních zpráv má Sparta hodně zraněných, takže asi přijede taky s mladými hráči.

Co jsem se dozvěděl od kluků, co jsme si psali, má Sparta plno hráčů v reprezentaci a má i velkou marodku, takže asi přijedou hodně mladí. Řekl bych ale, že jsem si s nimi moc nehrál, jsou totiž snad ještě mladší než já… Ale se třemi čtyřmi z nich jsem hrával.

Nic to ale nemění na tom, že vás čeká mimořádně silný soupeř. Přijíždí Sparta!

Je to tak, Sparta má velice široký hráčský kádr a ti mladí kluci tam jsou dobří, draví a fotbaloví. Navíc se tady budou chtít ukázat. My teď máme dobrou sérii, a tak si myslím, že to bude dobrý fotbal a pro diváky super zápas.

Zmínil jste vaši úspěšnou sérii, proti loňsku je to velká změna, co?

Je to velký rozdíl. Já přišel už v zimě, mohu to posoudit. Řekl bych, že jsme hodně pracovali, a byť se nám příprava moc nepovedla, já pořád věřil, že tým tady je kvalitní a že to v lize půjde. A to se potvrdilo, akorát je třeba i ve zbytku podzimní sezony nepolevit a dál sbírat body. Ať máme na jaře co nejlepší pozici.

Dá se říct, že se trenér trefil do sestavy, která se hodně stabilizovala a třeba konkrétně vám s Adrianem Čermákem to ve středové dvojici, zdá se, klape optimálně.

S Adrim jsme si sedli, je to dobrý fotbalista. A když hraje Beny nad námi, ten do toho zase dá klid a myšlenku. My to, když to tak řeknu, odmakáme a Beny do toho dá tu kvalitu. Musím navíc říct, že my i lavičku máme velmi silnou. I kdyby se náhodou něco stalo, není to jen o jedenácti hráčích.

Gólů málo dostáváte, ale málo jich také dáváte. Ani vy sám jste ještě v této sezoně gól nedal, i když třeba minule s Opavou jste k tomu měl velice blízko…

Beny mi to tam krásně prostrčil, ale já to zpackal. Myslel jsem, že mám za sebou hráče, tak jsem to chtěl dát levačkou na přední tyč, ale jak to bylo mokré, tak mi to bohužel sklouzlo a dopadlo to až komicky…

Vyhráli jste, tak to nemuselo až tolik mrzet, ne?

Jistě, ale mohli jsme jít na 2:0 a mohl být klid. Takhle to byly nervy až do konce. Tři body jsme však nakonec uhráli, a to je nejdůležitější.

Proti Spartě budete chybět, ale budete tudíž mít víc sil na sobotu, kdy jedete do Vlašimi. A té se taky daří.

Vlašim poslední zápasy začala bodovat. Má tam mladé kluky, běhavé, hodně je jich ze Sparty. Je to velice kvalitní soupeř, pro nás to bude hodně těžký zápas.

Pohárové lahůdky na jihu Čech

K dohrávkám 3. kola fotbalového Mol Cupu zamíří ve středu na jih Čech dvě mužstva zvučných jmen: v Č. Budějovicích se druholigové Dynamo střetne na Střeleckém ostrově s pražskou Spartou a v Písku třetiligový FC Písek změří síly s Libercem!

Začátky obou utkání jsou v 16 hod. Lístky na Spartu lze dopředu zakoupit v sekretariátu klubu i online na www.dynamocb.cz. Majitelé permanentek mají vstup zdarma, navíc si mohou vyzvednout lístek navíc.