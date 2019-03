V jejich závěrečném utkání základní skupiny B jim k finálové účasti stačila jakákoliv výhra, tedy i dvoubodová, o které by museli rozhodnout při pokutových kopech. Remízu ovšem nepřipustili, radovali se z tříbodového vítězství. V závěru je ubránili, když se Strmilovu povedlo snížit z 0:3 až na 2:3. Poražený tým ale postup rovněž neminul, bude hrát o konečný bronz.



Ze základní skupiny A, jež hraje zápasy na umělé trávě ve Staré Hlíně, mají do finále nejblíže borci tamního fotbalového klubu, jimž v posledním kole proti Nové Vsi stačí k postupu bodovat. Pokud prohrají, pak jim bude záležet nejen na tom jakým rozdílem, ale i na výsledku zápasu Stráž vs. Horní Žďár.



Skupina A

Horní Žďár – Stará Hlína 0:4 (0:3)

Branky: Štědrý 2, Benda, Meškán. Nejlepší hráči: Stejskal – Vopravil. Rozhodčí: Bumba – Koudelka, Ernst.



Stráž – Nová Ves 1:4 (1:3)

Branky: Mládek – Škácha 2, Candra, Bumba. Nejlepší hráči: Mládek – Košumberský. Rozhodčí: Devera – Saidl, Náprava.



Skupina A – tabulka po 2. kole

1. FK Stará Hlína 2 0 0 0 8:1 6

2. SK Horní Žďár 1 0 0 1 4:4 3

3. Spartak Nová Ves nad Lužnicí 1 0 0 1 4:5 3

4. Sokol Stráž nad Nežárkou 0 0 0 2 2:8 0



Skupina B

Peč/Český Rudolec – Novosedly 7:4 (3:1)

Branky: Jiří Novák 4, Trojan, Daniel Lovětínský, Josef Novák – Fryš, Vohák, Michal, Kypta. ŽK: 1:0 (24. Lojka). Nejlepší hráči: Lojka – Michal. Rozhodčí: Reisner – Macháček, Janák, 20 diváků.



Strmilov – Kunžak 2:3 (0:2)

Branky: Procházka, D. Hanzal – Loukota, Sulimenko, F. Koranda. ŽK: 1:0 (40. J. Hanzal). Nejlepší hráči: Lehejček – F. Koranda. Rozhodčí: Macháček – Reisner, Devera.



Skupina B – tabulka po 4. kole

1. TJ Kunžak 4 0 0 0 15:9 12

2. Jiskra Strmilov 2 0 0 1 8:7 6

3. Peč/Český Rudolec 1 0 0 2 12:11 3

4. Rapid Lásenice 1 0 0 2 4:6 3

5. SK Novosedly nad Nežárkou 0 0 0 3 9:15 0



Nejlepší střelci: 7 – Jiří Novák (Peč/Č. Rudolec); 5 – Yurii Sulimenko (Kunžak); 4 – Jiří Beneš; 3 – František Procházka (oba Strmilov), Evžen Vohák, Martin Hladílek (oba Novosedly), Kamil Voldán (H. Žďár).

Nejbližší program

Sobota 9. března: 13:00 N. Ves – S. Hlína (UMT S. Hlína). Neděle 10. března: 10:00 Novosedly – Strmilov; 12:00 Lásenice – Peč/Č. Rudolec (oba UMT J. Hradec/Piketa); 13:00 Stráž – H. Žďár (UMT S. Hlína).



Roman Pišný