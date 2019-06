Očekávané derby mezi Třeběticemi a Slavonicemi skončilo přesvědčivým vítězstvím domácího celku i proto, že hosté přijeli oslabeni o několik obvyklých opor. Bod, který znamená jistotu záchrany, uhrála Kardašova Řečice na půdě vedoucí Olešnice a nezlomil ji ani třetí gól lídra z penalty v 86. minutě, na který řečičtí fotbalisté vzápětí odpověděli vyrovnávací trefou. Závěr sezony bude ještě hodně napínavý. Olešnice má dva body náskok před druhou Lomnicí, třetí Suchdol ztrácí na vedoucí příčku čtyři, ale má odehrán o jeden zápas méně.

Lomnice – Mladé 3:1 (1:0)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (2. místo): „Do utkání jsme vstoupili dobře a již v 10 minutě jsme se po dobře zahraném rohu Leišem a krásné hlavičce Pancíře dostali do vedení. Potom se hra odehrávala spíše uprostřed hřiště. My měli míč na svých kopačkách, ale hosté se snažili pozorně bránit. I přesto se nám podařilo dostat ještě do několika slibných i vyložených šancí, ale bohužel skóre už jsme nenavýšili. A tak krátce po změně stran přišel trest, když hosté ve 48. minutě srovnali po zbytečném faulu na půlce hřiště a neuhlídané standardce. Naštěstí nás obdržená branka nesrazila a v podstatě jsme hned z protiútoku vstřelili druhý gól. Po faulu na Jirku Burdu zahrával Pancíř trestný kop a překvapil hostujícího brankáře chytrou střelou okolo zdi. Od té doby jsme měli utkání pod kontrolou a v 66. minutě se nám ještě z rohového kopu, který opět zahrával Leiš a hlavou zakončil Marsa, podařilo navýšit na konečných 3:1. Navíc se nám povedlo odčinit podzimní porážku na půdě tohoto soupeře. Ještě bych chtěl nakonec vyzdvihnout bojovný výkon Mladého, které přijelo jen v 11 lidech, celé utkání ve velikém horku odehrálo bez střídání a svou kůži nedalo vůbec lacino.“

Nová Bystřice – Suchdol 1:2 (1:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (12.): „Opět se mi těžko hodnotí zápas, v němž jsme nebyli horší, ale prohráli. Od začátku jsme se tlačili do útoku a v 9. minutě otevřel skóre Havel. Jenomže pak jsme již zahazovali jednu šanci za druhou. A za to přišel trest. Suchdol nás vyškolil z produktivity, z dvou střel na bránu nám dal dva góly. A při tom druhém navíc soupeři ještě pomohla nerovnost v brankovišti.“

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (3.): „Před utkáním jsme měli velké problémy se sestavou a do Bystřice jsme odjeli pouze s torzem týmu. Začátek také podle toho vypadal. My sice bojovali, ale domácí nás přehrávali a po zásluze se dostali již v 9. min do vedení díky pěkné akci Havla. My se postupně dostávali do tempa a ve 29. minutě po akci Dana Trmala vyrovnal Míka. Domácí ale ještě do přestávky zahodili dvě tutovky. V kabině jsme si něco řekli a náš výkon se zlepšil. Ke zmiňované velké bojovnosti všech hráčů jsme přidali i fotbalovost a domácím jsme se přece jen začali vyrovnávat. Spoléhali jsme na brejky a jeden nám vyšel v 87. minutě. Jan Heřman uvolnil Dana Trmala, který postupoval sám na branku a svou šanci bezpečně proměnil. Domácí již potom měli málo času na vyrovnání a tak si z Nové Bystřice odvážíme jedno z nejcennějších vítězství. Musím opravdu ještě jednou všem hráčům poděkovat za jejich nasazení a příkladnou bojovnost.“

Třebětice – Slavonice 3:0 (1:0)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „S naším nejbližším a již řadu let i tradičním soupeřem jsme chtěli uspět a naplno bodovat. Byli jsme sice daleko více na balonu, vytvořili jsme si několik příležitostí, ale z vedoucí trefy jsme se radovali až v 37. minutě, kdy David Kelbler pěkně vystřelil k tyči, brankář balon vyrazil jen před sebe a důrazný Šťastný poprvé rozjásal naše fanoušky. Stejný scénáře nabídl i druhý poločas. My měli převahu, Slavonice působily poněkud bezzubě. V 69. minutě utekl rychlonohý Švarc a tvrdou střelou zvýšil. Osm minut před koncem se ve skrumáži před brankou soupeře míč odrazil k Tomáši Chvátalovi, a ten uzavřel skóre. Zápas se nám povedl a s předvedou hrou jsem spokojený.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (6.): „Už v týdnu se na mě valila jedna omluvenka za druhou, takže z utkání jsme z tohoto pohledu měli trochu obavy. Nakonec jsme dali sestavu nějak dohromady, ale výrazně chyběli především Milan Balík s Trávníčkem. Museli jsme si vypomoci mladíky, a tak například naše stoperská dvojice měla dohromady 33 let, což je zřejmě v této soutěži rarita. Směrem dozadu jsme tlaku soupeře celkem odolávali, v ofenzivě jsme se však téměř k ničemu nedostali. Výsledek zhruba odpovídá dění na hřišti, Třebětičtí zvítězili zcela zaslouženě. Doufám, že proti Nové Bystřici už snad budeme kompletnější.“

České Velenice – Třeboň B 3:0 (2:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (9.): „I přes problémy se sestavou jsme utkání začali dobře a ve 12. minutě nás po rohovém kopu dostal do vedení hlavou Zemánek. Potom přišla řada šancí, které jsme ovšem nedokázali proměnit. Měli jsme jasnou převahu a náš brankář byl prakticky bez práce. Skóre zvýšil ve 41. minutě Fiala. Pro hosty to byl milosrdný výsledek, protože kdybychom vedli 5:0, nikdo z přítomných by se nedivil. Ve druhé části jsme ovšem přestali hrát a asi jsme si mysleli, že je hotovo. Hosté toho využili a tlačili se na naší polovinu hřiště. Dvě jejich velmi zdařilé střely naštěstí zneškodnil výbornými zákroky Maroušek. Hra se postupně srovnala a zbytek utkání jsme si již dokázali v poklidu pohlídat. Těsně před koncem ještě upravil skóre Banašík, který si za svůj výkon branku zasloužil. Byli jsme lepším týmem a zcela po zásluze jsme si do tabulky připsali tři body.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „Výsledek sice hovoří jasně, ale kromě koncovky klukům tentokrát příliš věcí vytknout nelze. Rozhodně jsme podali mnohem lepší výkon než minule doma s Ledenicemi. A to jsme ani zdaleka nebyli kompletní a šanci dostali i někteří dorostenci, kteří se toho zhostili se ctí. V první půli jsme však vyrobili nějaké chyby, které Velenice dokázaly potrestat. Po změně stran jsme soupeře přehrávali, místy dost výrazně, ale ve finální fázi nejsme produktivní, což nás samozřejmě trápí delší dobu. Herní projev mužstva však vůbec špatný nebyl.“

Olešnice – Kardašova Řečice 3:3 (1:2)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „K utkání mohu říct jen to, že kluci zaslouží veliký respekt. Díky brankám Bílka a Madara jsme se dostali do vedení 2:0, v nastavení prvního poločasu jsme však ze standardní situace inkasovali gól do šatny. Po změně stran domácí opět ze standardky vyrovnali a v 86. minutě pak otočili skóre díky proměněnému pokutovému kopu. Kluky to však nezlomilo a v poslední minutě opakovanou střelou vyrovnal Šergl. K utkání jsme jeli s cílem bodovat, a to se nám po velkém boji nakonec podařilo. Všechny hráče musím pochválit a poděkovat jim. Dali do utkání úplně všechno a potřebný bod jistoty doslova vydřeli.“