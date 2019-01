Jižní Čechy – Krajské fotbalové I. třídy mužů odstartovaly novou sezonu předehrávkou 2. kola.

Ilustrační snímek. | Foto: Dominika Maršíková

V I. A třídě premiéra nevyšla hradeckému béčku, které hladce prohrálo na hřišti nováčka v Lomu u Tábora. V I. B třídě ve skupině A nevyužil výhodu domácího prostředí Suchdol, klikovský novic získal bod. Ve skupině B nejlépe odstartovala Řečice, která společnému týmu Řepče a Opařan uštědřila šest gólů. Naplno bodovaly i Slavonice a Lomnice, oslabené Třebětice a třeboňské béčko si připsaly remízu. Zklamáním skončilo první utkání pro Novou Bystřici, která bez řady opor inkasovala v Mladé Vožici hned čtyřikrát.



I. A třída sk. B

Lom – J. Hradec B 4:1 (4:0)

Jan Beneš, trenér FK J. Hradec B: „Vstup do sezony se nesl ve znamení dvou rozdílných poločasů. Ten první téměř celý patřil domácím, kteří lépe kombinovali, vytvářeli si příležitosti a vstřelili čtyři góly. Možná se tím trochu uspokojili, takže druhá půle probíhala v naší režii. Více jsme drželi balon a měli jsme řadu slibných možností, i když o vyložené šance nešlo. Lom však žádné drama nepřipustil, zkušeně si to pohlídal a povolil nám pouze jednu branku, o kterou se postaral Richard Horák.“



I. B třída sk. A

Suchdol – Kamenný Újezd 1:2 (0:1)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol: „Z výsledku jsme zklamaní, protože jsme chtěli úvodní zápas v domácím prostředí vyhrát. Narazili jsme však na velice kvalitního protivníka, který se navíc po pěkné akci dostal ve 23. minutě do vedení. Do konce první půle se urodilo ještě po několika šancích na obou stranách, ale skóre se měnilo až po obrátce. Začali jsme více kombinovat po zemi a v 53. minutě přesně zakončil svůj únik Radek Šebesta. O pět minut později jsme měli obrovskou šanci jít do vedení, ale přečíslení dva na jednoho nám nevyšlo. Pak nás hosté na deset minut pořádně zmáčkli. Postupně jsme se z tlaku dokázali vymanit a když jsme začali pomalu myslet na bod, přišla individuální chyba u lajny. Následoval centr na volného hráče na vápně, jeho střelu sice brankář Rácik výborně zneškodnil, ale na dorážku už byl krátký. Snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale zkušený a kvalitní protivník si už výhru pohlídal. Herně jsme určitě nepropadli, s tím můžeme být spokojení, jen ten výsledek nás mrzí.“



Klikov – Nová Ves 0:0

Václav Bednář, člen výboru Blesku Klikov: „V prvním poločase byl k vidění velmi dobrý a bojovný fotbal. Hosté byli o něco lepší, navíc nastřelili tyč i břevno a dvě tutovky zlikvidoval náš gólman Wollner. My zahrozili střelou Čapka, která šla těsně vedle branky. Po přestávce se hra vyrovnala. Obrany obou týmů pracovaly velmi spolehlivě a když dvě minuty před koncem neproměnil velkou šanci náš Čapek, skončil duel zaslouženou remízou.“



I. B třída sk. D

Kardašova Řečice – Řepeč/Opařany 6:0 (5:0)

Aleš Brunner, trenér Sokola K. Řečice: „Z našich hráčů čišel hlad po fotbale, od úvodu hýřili aktivitou a snažili se co nejrychleji vstřelit gól, což se jim povedlo v 16. minutě zásluhou Kloknera. Do té doby však výborný hostující brankář zlikvidoval tři naše velké možnosti. Pak přišla průtrž mračen, která mnohem více svědčila nám. Předváděli jsme skutečně pěkný fotbal a do přestávky jsme přidali další čtyři trefy. Dvakrát se prosadil Jánošík, jednou Bobál a znovu Klokner. Ve druhé půli jsme si mohli dovolit luxus v podobě pěti střídání, ale i tak jsme ještě skóre navýšili zásluhou Vaňka. Jsme velmi spokojení, dali jsme šest branek a ani jednou neinkasovali. Pochvalu zaslouží celý tým, v němž vyčnívali Bílek s Madarem.“

Slavonice – Ratibořské Hory 3:1 (1:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice: „Zpočátku jsme se snažili kombinovat, ale postupem času jsme se uchýlili k nakopávaným míčům, neboť hosté, kteří přijeli pouze v deseti, se zabarikádovali před vlastní šestnáctkou. V 22. minutě se z přímého kopu naštěstí krásně trefil Vojta Balík a zajistil nám vedení, ale jinak to bylo z naší strany trápení. Po změně stran se náš projev zlepšil, paradoxně jsme však po ztrátě míče uprostřed hřiště a rychlém brejku soupeře inkasovali. Náš tlak rázem zesílil a v 66. minutě znovu Balík z dorážky přidal druhou branku.

V 82. minutě na sebe vzal zodpovědnost kapitán Bártů a po sólu nám třetí trefou zajistil klid. Z našeho výkonu jsem rozpačitý, ale máme tři body, což je důležité.“



Malšice – Třebětice 2:2 (1:2)

Roman Havlík, trenér Sokola Třebětice: „Už několik dní před utkáním věděli, že budeme postrádat řadu hráčů, takže nastoupil vlastně úplně jiný tým. V úvodním dějství si však počínal velmi obstojně. V 7. minutě otevřel skóre Švarc, o tři minuty později Malšice sice vyrovnaly, ale v 19. nám vrátil náskok Vojta Novák. Po přestávce už nás domácí přehrávali, my ani neměli moc možností oživit hru střídáním, takže v 88. minutě přišlo zasloužené vyrovnání. Výsledek 2:2 je pro nás velmi přijatelný.“



Jistebnice – Třeboň B 2:2 (0:0)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B: „K vidění byl pohledný, rychlý a důrazný fotbal. Jistebnice orazítkovala tyč a břevno, podržel nás také brankář Skipala, ale i my měli dvě tutovky. Dvakrát jsme sice vedli, když se v 57. minutě prosadil David Bartl a v 75. si po centru Holého domácí srazili míč do vlastní sítě, Jistebnice však dokázala pokaždé odpovědět. Podruhé vyrovnat se jí povedlo až v 90. minutě, ale musím uznat, že to bylo zaslouženě a oba celky musí být s bodem spokojeni.“



Lomnice – Chotoviny 2:0 (1:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice: „Moc jsme nevěděli, co od tohoto utkání čekat. Nováček soutěže však ukázal, že se s ním bude muset počítat. Přesto jsme byli lepším týmem a i když jsme nehráli s takovou lehkostí jako v přípravě, po zásluze jsme zvítězili. O obě naše trefy se postaral Pancíř.“



Mladá Vožice – Nová Bystřice 4:0 (1:0)

Bohumil Hron, trenér Jiskry N. Bystřice: „Když hned v prvním soutěžním utkání v sezoně postrádáte pět hráčů ze základu, je to těžké. V úvodní části jsme ještě se soupeřem dokázali držet krok, přestože jsme ve 14. minutě po zbytečné ztrátě balonu inkasovali. Po obrátce už nás Vožice přehrála a přidala další tři góly. Nyní hostíme Malšice, doufám, že budeme kompletní a předvedeme se v mnohem lepším světle.“