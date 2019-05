Studená – Suchdol 1:3 (0:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (9. místo): „Klukům nemám co vytknout. Bohužel nám chyběli Dvořák a Péč, což bylo hodně znát. Suchdol byl lepší, ovšem moc vyložených šancí si nevytvořil. První branku jsme si hodně nešťastně dali sami. Vyrovnali jsme po hodině hry Dokulilem po nacvičeném signálu. Poté přišel rozhodující moment, a to přinejmenším hodně přísná penalta, z níž hosté vstřelili druhý gól. Ke konci jsme Suchdol přitlačili, měli jsme několik slibných střel i rohů a nebyli jsme daleko od vyrovnání. V poslední minutě, kdy jsme již vše vsadili na jednu kartu, nám utekl Kubašta a přidal třetí gól. Děkuji za podporu našim fanouškům, kterých přišla opět více než stovka. Mrzí mě zranění Přibyla, jež si vyžádá delší pauzu.“

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2.): „Na výborně připraveném hřišti se hrál oboustranně velmi dobrý fotbal. Do vedení jsme se dostali v 25. minutě, kdy si po pěkné kombinaci celého útoku domácí srazili míč do vlastní sítě. Pak měl dvě šance Míka a v další Štěpánek v rozhodujícím momentu podklouzl. V 54. minutě se vyznamenal brankář Durek, o šest minut později však Studená vyrovnala. Poté se nám povedlo střídání a Trmal se okamžitě dostal do úniku, při němž byl ve vápně sražený a Černoch penaltu bezpečně proměnil. Vzápětí mohl připojit další trefu Jan Heřman, ale povedlo se to až v poslední minutě po brejku Kubaštovi. Ještě před tím nás znovu podržel brankář.“

Třebětice – Mladé 5:1 (0:1)

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Velenic, ale přestože jsme měli převahu, v první půli jsme se střelecky nedokázali prosadit a byli to naopak hosté, kteří se dostali do vedení. Po hodině hry nastartoval obrat Vojta Habr, který nejprve vyrovnal a o čtyři minuty později otočil skóre v náš prospěch. Třetí trefu připojil Vojta Bastl, jemuž balon naservíroval Šťastný, a v 75. minutě střelou z hranice vápna zvyšoval na 4:1 Petr Kelbler. Poté Mladé dostalo výhodu penalty, jíž však zlikvidoval znovu výborný brankář Koupil. O pátý gól se v 87. minutě nekompromisní ranou postaral David Kelbler.“

Lomnice – Ledenice 4:2 (3:1)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (4.): „Sestava se nám neskládala snadno, ale o to lepší týmový výkon jsme předvedli. Brzy jsme šli do vedení, když trestný kop z rohu velkého vápna chytře rozehrál Krejník na nepokrytého Kabeleho, a ten s lehkou tečí obránce prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Náš úvodní tlak jsme podruhé zúročili v 10. minutě, kdy po trestném kopu přesně zakončoval Šálený. V 15. minutě po sérii našich nedůrazů přerušil Čáp akci ve vápně jen za cenu faulu a ledenický kapitán Kadlec z penalty snížil. Stále se však hrál slušný fotbal. Ve 40. minutě se nám podařilo jeden ukázkový únik dotáhnout až do konce a Šálený zvýšil na 3:1. O přestávce jsme museli nuceně střídat a v 53. minutě znovu, což se na naší hře podepsalo. Přesto se nám podařilo ještě navýšit vedení, když se po rohu hlavou prosadil Marsa. Ledeničtí se pokoušeli ještě s výsledkem něco udělat, ale povedlo se jim už jen korigovat výsledek z dalšího pokutového kopu. Kluky musím pochválit.“

Kardašova Řečice – Slavonice 4:0 (2:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „Brankově se nám vydařil začátek a konec prvního poločasu. Ve druhé minutě se střelou z vápna prosadil Šergl a těsně před pauzou pak svůj důraz uplatnil Ondřej Jánošík, jenž po standardní situaci prosadil hlavou. Náskok jsme zvýšili po osmi minutách druhé půle. Kovář vyhrál hlavičkový souboj a přesnou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Roubíka. Ten předvedl chladnokrevné zakončení a prakticky tak rozhodl o osudu utkání. Čtvrtou branku akrobaticky přidal po rohovém kopu Kováře opět Jánošík. Hosté nebyli zcela kompletní, ale předvedli sympatický výkon. My také sestavu lepíme zápas od zápasu, ale tentokrát jsme na těžkém, ovšem skvěle připraveném hřišti, soupeře přehráli a zvítězili zcela zaslouženě.“

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (5.): „Předem jsme věděli, že budeme postrádat čtyři opory a chybějící kvalitu prostě kvantitou nenahradíme… Navíc jsme hned ve druhé minutě inkasovali. Postupně se hra vyrovnala, ale ke konci první půle měla Řečice sérii standardek a po jedné z nich přidala druhý gól. Po změně stran jsme se chtěli pokusit ještě s výsledkem něco udělat, jenže po osmi minutách přidali domácí třetí trefu a bylo vymalováno. Naše velmi úspěšná jarní série skončila, ale vědu z toho dělat nebudeme. Ještě bych chtěl poděkovat Rapidu Lásenice, který nám operativně vyšel vstříc ohledně přeložení zápasu našeho béčka, abychom vzhledem k četným absencím o víkendu vůbec mohli odehrát oba duely.“

Nová Bystřice – České Velenice 2:2 (2:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13): „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a v 6. minutě po přihrávce od Schramhausera krásnou střelou otevřel skóre Celý. Soupeře jsme pak zatlačili a v 24. minutě po rohovém kopu přidal druhou trefu hlavičkující Kuchař. Další šance poté nezužitkovali Schramhauser a Frühauf. V 40. minutě za to přišel trest, neboť jsme nepohlídali vrácený míč před branku, a hosté snížili. Po obrátce jsme pokračovali v zahazování příležitostí, v nichž se postupně ocitli Schramhauser, Kapias, Havel či Kuchař. V 70. minutě jsem udělal chybu při střídání a Velenice srovnaly skóre. Následovaly dobré možnosti Havla, Kapiase či Hynka, ale bohužel jsme je neproměnili a od porážky nás v poslední minutě zachránilo břevno.“

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (10.): „Už v 6. minutě jsme prohrávali povedenou střelou k tyči z poměrně velké dálky. Druhou branku jsme dostali po rohovém kopu na přední tyč, kdy jsme na to nedokázali vůbec zareagovat. Do přestávky jsme také po rohu dokázali snížit Samcem. Ve druhé půlce se hrál fotbal s šancemi na obou stranách. Skóre se nám podařilo srovnat po přihrávce Filipa opět Samcem. Potom se děly věci, domácí měli dvě velké příležitosti, ale nedokázali trefit prázdnou branku a nebo byl proti výborný Maroušek. V 90. minutě Banašík ve vyložené šanci nastřelil břevno bystřické brány, a tak utkání skončilo podle mého názoru spravedlivou remízou.“

Olešnice – Třeboň B 3:0 (1:0)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (8): „Porážka mrzí. Přestože jsme hráli na půdě lídra tabulky, byl to soupeř k poražení. Navíc jsme jej herně poměrně výrazně předčili. Bohužel, naše koncovka je už delší dobu žalostná a tentokrát jsme navíc postrádali klasické útočníky, takže z řady vyložených šancí jsme nedokázali proměnit ani jedinou. Domácí hráli zkušeně a své příležitosti dokázali využít.“