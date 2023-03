Fotbalový svět se chystá na velkou reorganizaci. Ten český a pochopitelně i ten jihočeský. Názory jsou různé. Oslovili jsme z redakce Deníku jihočeské fotbalové osobnosti. Co si myslí šéf okresního svazu Libor Šolc?

Předseda VV OFS Č. Budějovice Libor Šolc je v předpovědích docela opatrný. "Je málo hráčů. To je jeden z objektivních důvodů. Tímto krokem by se mohl stav v některých úrovních zlepšit. Hledali jsme v okrese různé klíče, jak by to teoreticky o mohlo fungovat," vysvětluje a dodává: "Je to ale všechno zatím opravdu hodně v plenkách. Pokud reorganizace opravdu přijde, bude podle mě za dva roky. Spíš za tři."

Podle Libora Šolce je důležité, aby se všechno provázalo. "Všechno musí navazovat třeba s rozhodčími. Ke zúžení by došlo, i kdyby nebyla změna názvů soutěží. Stejně by týmy „sestupy“ potkaly. Největší obavy mají první B třídy a okresy. Jak se to prolne mezi sebou. Aby nebyla úroveň týmů diametrálně rozdílná," poznamenal šéf Roudného a VV OFS České Budějovice Libor Šolc.