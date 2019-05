Velké rozčarování zavládlo především ve Slavonicích, a nejen z toho, že domácí fotbalisté od vedoucí Olešnice inkasovali pět gólů za poločas… Velmi důležité vítězství zaznamenala v přímém souboji o záchranu Nová Bystřice, která uspěla v Dobré Vodě. Těžký debakl naopak utrpělo třeboňské béčko.

Suchdol – Třebětice 2:1 (1:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (3.): „V pohledném a poklidném zápase jsme měli herní převahu a dobře kombinovali, ale naplno se projevila naše největší slabina, tedy proměňování brankových příležitostí. Co jsme opět nedali, je až neuvěřitelné. Vedení jsme se ujali v 39. minutě, když byl ve vápně sražen Daniel Trmal a pokutový kop bezpečně proměnil Černoch. Hosté vyrovnali v 68. minutě, naštěstí v 77. minutě se z hranice vápna nádherně trefil Radek Arenberger. Před utkáním jsme měli určité problémy se složením týmu, tak jsem rád, že kluci zabojovali a všechny body zůstaly doma.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (4.): „Do Suchdola jsme odjeli pouze s torzem mužstva a museli jsme hodně improvizovat. Úvod jsme chtěli zvládnout bez inkasovaného gólu, což se nám dařilo. Domácí sice byli více na míči, ale přes naší obranu se nedostávali. Pak však přišel faul ve vápně a soupeř nařízenou penaltu s přehledem proměnil. My si sice také vytvořili několik šancí, ale gólový efekt to nepřineslo. Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Pouze s tím rozdílem, že se nám konečně povedlo skórovat, o což se v 68. minutě zasloužil náš nejlepší střelec Vojta Habr. V 77. minutě však jeden z domácích hráčů vyslal povedenou střelu, na níž náš zaskakující brankář Bastl nedosáhl, a tak jsme odjeli ze Suchdola s prázdnou.“

Studená – Lomnice 2:2 (1:2)

Petr Adamec, trenér FK Studená (8.): „Proti jednomu z aspirantů na postup jsme podali slušný výkon. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí, bez problémů bychom vyhráli. Za stavu 1:0 jsme šli sami na branku a následně měli další vyložené šance, ale promarnili jsme je a Lomnice ze dvou příležitostí do přestávky otočila skóre. V druhém poločase jsme chtěli více než soupeř a tlačili se za vyrovnáním, což se povedlo. Nadále jsme byli lepší a v poslední minutě jsme mohli rozhodnout, když po krásné akci zakončoval Šimánek z voleje, ale brankář Lomnice konečky prstů vytlačil balon těsně vedle. Ale bod s bereme, i když jsme mohli klidně vyhrát. Hosté si kromě dvou gólů prakticky nic jiného nevytvořili.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (2.): „Potvrdilo se nám, že ze Studené se body nevozí lehce. Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře a kdybychom po čtvrthodině prohrávali 0:3, neměli bychom se čemu divit. Naštěstí to bylo pouze o gól. Největší problémy dělal naší obraně domácí Dvořák. Ve druhé části úvodního dějství se nám podařilo po krásné akci Glasera se Šáleným vyrovnat a v poslední minutě jít i do vedení, když skóroval Glaser. Druhý poločas z naší strany nebyl ideální, o výsledek jsme se báli až moc, což se nám nevyplatilo a Studená vyrovnala. Uhráli jsme bod venku, pět kol po sobě jsme neprohráli a teď si budeme chtít spravit chuť v Mladém, kterému máme z podzimu co vracet. Pochválit chci brankáře Valu, který nás hodně podržel a potom Glasera, jenž celé jaro předvádí dobré výkony a byl u obou našich branek.“

Slavonice – Olešnice 1:5 (0:5)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (5.): „Nezvládli jsme první poločas, už v šesté minutě jsme poprvé inkasovali a do přestávky ještě čtyřikrát. Za stavu 0:1 však hosté ve vlastním vápně zcela evidentně zahráli rukou, což muselo být vidět až ze slavonické věže, jenže píšťalka sudího Křížka zůstala němá. A nebyl to z jeho strany zdaleka jediný přešlap. Pokud jsme se dostávali do nějaké nebezpečnější situace, okamžitě si vymyslel faul a akci přerušil. Na mužstvu musím ocenit, že ve druhém poločase ani při strašidelném skóre utkání nezabalilo. Od 61. minuty jsme navíc hráli bez vyloučeného Jahody, který musel ze hřiště po druhé žluté kartě. Dokázali jsme zásluhou Vojty Balíka aspoň korigovat a střetnutí důstojně dohrát. Olešnice by u nás určitě vyhrála i bez pomoci rozhodčích, protože byla lepší, o to je trapnější celá ta šaškárna. Často si na sudí nestěžuji, ale tohle je moc. Nechápu ten lidský odpad, který má tohle všechno zapotřebí. A ještě navíc na hřišti soupeře. Ať tedy Olešnice postoupí a bude klid. Gratulovat jí však nebudu.“

Mladé – České Velenice 2:4 (1:2)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (10.): „Před zápasem jsme si řekli, že si pohlídáme začátek, aby to nebylo jako v několika předešlých utkáních, kdy jsme po pár minutách prohrávali. Ovšem opak byl pravdou. Po zbytečných chybách jsme již v šesté minutě prohrávali 0:2. Naštěstí nás to nezlomilo a naopak jsme se začali na hru více soustředit a bojovat. Ve 25. minutě udělali domácí hrubku při rozehrávce od vlastní brány, čehož využil Milan Fiala. Na začátku druhé půle opět Fiala vyrovnal a v 65. minutě nás dostal do vedení Venca Samec, když přešel přes několik protihráčů a brankáři nedal šanci. Účet uzavřel v 87. minutě hattrickem Fiala. Je to naše první jarní vítězství a zcela zasloužené. Po většinu utkání jsme byli lepší a soupeře skoro k ničemu nepustili. Vzhledem k tomu, že nám chybělo několik hráčů základní sestavy, musím klukům poděkovat za výborný výkon. Stínem duelu je zranění našeho brankáře Bohouše Marouška, kterému jsme museli zavolat po běžném zákroku záchranku.“

Třeboň B – Ledenice 2:7 (2:3)

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „První poločas ještě pozdějšímu výsledku nenasvědčoval. Po úvodní brance soupeře jsme zásluhou Holého a Průchy otočili skóre a byli jsme častěji na míči, ale hosté pak potrestali naše chyby a do přestávky si zase vzali náskok zpět. Zlomový moment zřejmě přišel v 55. minutě, kdy Ledeničtí přidali čtvrtou trefu. Bohužel, není to poprvé, že se sesypeme, jakmile prohráváme o dva góly. Navíc máme problém s defenzivou, o čemž svědčí skutečnost, že jsme druhým nejhorším mužstvem v soutěži v počtu obdržených branek. Prostě jsme dostali výprask, je třeba si z něj vzít ponaučení a ve zbytku sezony se pokusit uhrát ještě nějaké slušné výsledky.“

Dobrá Voda – Nová Bystřice 2:3 (1:1)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (12.): „V úvodu jsme měli výhodu dvou trestných kopů. Při tom prvním těsně minul Frühauf, druhý výstavní trefou v 7. minutě proměnil Kuchař. Ale opět jsme se nevyvarovali chyby a domácí také z trestného kopu v 10. minutě srovnali skóre. Do konce první půle jsme si ještě vytvořili vyložené šance, ale Feytl, Benkovský ani Jan Schramhauser je neproměnili. Vstup do druhé půle se nám vydařil a v 51. minutě se po rohovém kopu Frühaufa krásně trefil hlavou Radek Schramhauser. V 67. minutě jsme po ose Brus – Frühauf – Celý přidali čtvrtou trefu a od této doby jsme zápas kontrolovali. V dalších šancích se ocitli Kuchař, Frühauf či Hrůza. Soupeř korigoval až v 89. minutě.“