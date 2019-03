Oba góly jste dostali na začátku zápasu. Zaskočili vás Nizozemci svou aktivitou?

První poločas z naší strany nebyl dobrý, hlavně ale Holanďané ukázali, jak kvalitním týmem jsou a jakou sílu na míči mají. Myslím ale, že ve druhém poločase jsme se hodně zlepšili a akorát je škoda, že jsme svůj zlepšený výkon nepotvrdili nějakým gólem. Šance jsme tam měli.



Vy jste proti Nizozemsku šel na hřiště až ve druhé půli, ale v Itálii, kde jste vyhráli 1:0, jste hrál od začátku. Těšilo vás to?

Samozřejmě, že jsem z toho měl radost. Ani v Itálii to nebyl lehký zápas, jak Itále, tak Nizozemsko mají velkou kvalitu. V Itálii se nám ale víc dařilo zachytávat rozehrávky soupeře a měli jsme i trochu štěstí, které nám tady chybělo. Navíc Nizozemsko bylo trochu lepší než Itálie a určitě právem vede tabulku.



O víkendu se zase rozběhne druhá liga a v ní Táborsko hraje o záchranu. Výhrou ve Vlašimi jste si ale hodně pomohli, ne?

My v naší situaci potřebujeme každý bod a ty tři z Vlašimi mají pro nás velkou cenu. Myslím ale, že jsme si je tam zasloužili.



Už v přípravě Táborsko mělo slibné výsledky a zdá se, že máte silné mužstvo.

S tím souhlasím. My kvalitně manšaft doplnili a přišli i kluci, co mají zkušenosti. Už proti Jihlavě jsme odehráli doma dobrý zápas a věřím, že se nám bude dařit i nadále.



Takže hned teď v neděli před svými diváky proti Třinci?

Nebude to lehké, ve druhé lize je ale každý zápas těžký. Chceme však uspět, ostatně nic jiného, než bojovat a prát se o každý bod, nám nezbývá.