České Budějovice – Zápasem v Olomouci se šestačtyřicetiletý Pavol Švantner rozloučil s rolí hlavního trenéra, kterou v Dynamu v jarní části první ligy víceméně papírově zastával (mužstvo totiž koučoval nynější sportovní manažer Dynama Martin Vozábal, jenž ale neměl potřebnou trenérskou třídu).

I pro Pavola Švantnera byl sestup obrovským zklamáním. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Pavol Švantner svou funkci ale bral se vší vážností a zodpovědností, jak to ostatně dělal ve fotbale vždycky. Ať už jako aktivní hráč (v bráně Dynama byl v I. lize velkou oporou týmu), anebo po skončení aktivní činnosti ve funkci asistenta trenéra, vedoucího mužstva či trenéra brankářů). Na jaře v I. lize absolvoval předzápasové novinářské brífinky a pozápasové tiskovky.

Loučili jste se s ligou symbolicky, docela zbytečnou porážkou…

Bohužel… Jediný gól jsme dostali v Olomouci hodně lacino, po zbytečné chybě. Jak se nám to stávalo často.

Bylo těžké hráče motivovat, když už vlastně o nic nešlo?

Pořád šlo o ligové utkání, takže se nedá říct, že o nic nešlo. Uznávám ale, že kdyby alespoň teoretická šance na záchranu ještě existovala, byla by i ta motivace větší. Zavinili jsme si to ale sami.

Svůj podíl viny tudíž berete na sebe i vy, trenéři?

Samozřejmě. Já osobně pevně věřil, že se v lize zachráníme. Věděl jsem, že naše role je dočasným řešením, žádně iluze jsme si s Martinem nedělali. Chtěli jsme ale udělat maximum, abychom se zachránili. Že se nám to nepovedlo, to je pro mě osobně obrovské zklamání.

Martin Vozábal se stal sportovním manažerem, máte o své budoucnosti v Dynamu jasno i vy?

V nové sezoně bych snad měl působit ve své staronové funkci, kterou jsem v Dynamu dělal řadu let. To jest asistenta a trenéra brankářů. O to víc mě mrzí, že jsme ligu nezachránili.

Novým trenérem A-mužstva se stal Pavel Hoftych, kterého jste vy zažil v Bohemce. Těšíte se na spolupráci s ním?

'Hofťa je praktik, sází na hráče, na partu, na kabinu, ve které ale chce mít pořádek. To se nám v Bohemce dařilo, tam parta byla vynikající. Právě Hofťa si mě do Bohemky vytáhl a prožili jsme tam dva krásné roky. Přišli jsme do druhé ligy, vykopali postup do první ligy a v ní uhráli, jestli se nepletu, jako nováček sedmé místo. Byl bych strašně rád, kdybychom na ty dva roky navázali i tady v Dynamu, okamžitě se vrátili do ligy a v ní pak hráli důstojnou roli.





Fotbalová Trnava si Hoftycha chválí





Posledním působištěm nového trenéra Dynama Pavla Hoftycha byl trnavský Spartak, který si jeho působení v klubu pochvaluje. Nezapomenutelné dle klubového webu byly zápasy Evropské ligy s Levski Sofie a Lokomotivou Moskva. „Byť ve druhé sezoně už herní pragmatismus přestal fungovat, za odvedenou práci a progresivní změny, které v klubu nastartoval, a za to, že Trnavu přivedl za poslední dobu k nejlepším výsledkům v lize i na mezinárodním poli, má u nás Pavel Hoftych jedno obrovské děkujeme! Přejeme mu hodně úspěchů v další kariéře," končí tisková informace na klubovém webu Spartaku Trnava.





Liga junioři: Hradec Král. – Dynamo 1:1 (0:0)





Ve vyrovnaném utkání měl do přestávky dvě dobré možnosti Malakjan, jenže jeho vydařenou střelu z trestného kopu brankář Zavřel kryl a krátce nato zblízka pálil vedle. Do vedení šel ve druhé půli Hradec, když Marušku překonal Ptáček, tři minuty před koncem Radouch z penalty za ruku Nováka ale vyrpvnal.

Branky: 71. Ptáček – 87. Radouch (11). ŽK: Krolop – Malakjan, Novotný. Řídili: Hrubeš – Hock, Staněk.

Dynamo: Maruška – Dvořák, Novotný, Sláma, Riegel – Cihlář (52. Radouch), Horák, Růžička (88. Čadek), Slavík, Malakjan (76. Petráň) – Vaněk (62. Repa).





Na kvalifikaci ME letěl i Wermke





Na kvalifikační turnaj o účast na ME do 19 let, který čeští fotbalisté v úterý zahájí utkáním s Dány, vedle Zdeňka Linharta odletěl i dodatečně nominovaný Roman Wermke (oba Dynamo).