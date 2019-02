Tábor – Zatímco českobudějovické Dynamo zahájí nový ročník II. ligy doma se Žižkovem až v pondělí, fotbalisty FC MAS Táborsko čeká ostrý druholigový start už v pátek večer v Hradci Králové, který ještě na jaře hrál v nejvyšší soutěži.

Trenér Táborska Roman Nádvorník věří, že jeho svěřenci mohou Hradec zaskočit. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Přípravný týden začal pohárovou výhrou 5:0 v Sedlčanech. „Věci, které jsme cvičili, jsme v reálu přenesli na hřiště. Někteří naši hráči měli po zápase menší nakopnutí, ale na Hradec budeme připraveni,“ uvedl trenér Roman Nádvorník.



Ve středu se Táborsko dozvědělo, že jeho dalším pohárovým soupeřem bude v srpnu třetiligový Králův Dvůr. „Středočeši v minulém ročníku vyřadili dva ligové mančafty,“ připomněl trenér Táborska výhry „Králováku“ nad Teplicemi a Jabloncem.



Teď však myšlenky v Táborsku jsou upřeny na Hradec Králové. Tento týden jihočeské mužstvo už netrénovalo v takové intenzitě a tréninky se zaměřily víc na rychlostní prvky a taktické varianty. Dle Romana Nádvorníka se až po pátečním utkání ukáže, zda to bylo dobře. „Raději bychom hráli o víkendu, ale to neovlivníme, ovlivníme jen to, aby᠆chom se na soupeře kvalitně nachystali,“ uvedl trenér Táborska, jenž na tiskové besedě minulý týden avizoval možný příchod posil. „Zatím v tomto ohledu nic aktuálního není. Sice stále hledáme, jak kádr posílit, ale do utkání v Hradci se to určitě nestihne,“ podotkl.



„Los nám rozhodně nepřál,“ připomněl už na zmíněné tiskovce trenér Nádvorník, že jeho svěřenci hrají v úvodních pěti kolech s oběma exligovými týmy a navíc také s Opavou, které v minulé sezoně postup unikl jen o chloupek. „Věřím však, že nějaké body v tak těžkém úvodu sezony získáme,“ dodal kouč FC MAS Táborsko.



Nádvorník si je vědom, že Hradec v čele se zkušeným brankářem a kapitánem týmu Ottmarem je v dnešním střetnutí favoritem. „To je bez debat. Hrají doma, sestoupili z první ligy, kam se chtějí hned zase vrátit. Hradecký tým má kvalitu, my však uděláme všechno pro to, abychom tam překvapili a uspěli. Nepojedeme na východ Čech odevzdaní. Zápas nám jasně ukáže, jak na tom jsme,“ uvedl trenér Táborska, který má o první ostré sestavě zcela jasno a v hlavě nemá žádné otazníky.



Páteční duel Hradec – Táborsko začíná v 18 hodin.