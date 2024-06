Fotbalové slavnosti v Jihočeském kraji přinesly radost na mnoha místech. Rapšach triumfoval nad Staňkovem 2:0 a Bavorov poprvé v historii postoupil do I. A třídy. Jiří Funda, tahoun Bavorova, hodnotí sezonu jako úspěšnou a těší se na další výzvy. Oslavy byly velkolepé a fanoušci nadšení.

Postupové oslavy v Bavorově. Medaile předával šéf krajského svazu Tomáš Pintér | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalové slavnosti na mnoha místech regionu. Vyjmenovat všechna místa, kde slavilo, snad ani nejde. Fotbalisté dokážou oslavit vítězství, umí také rozebrat sezonu, která se třeba nepovedla.

Rapšach vyhrál poslední zápas sezony nad Staňkovem 2:0. Podívejte se pod článkem na tabulku okresní soutěže skupiny A. První gól vstřelil po hodině hry Martin Gráf, druhý přidal 9 minut před koncem Andrii Pysarenko. Postupová sláva mohla začít…

Slavilo se i na jiných místech Jihočeského kraje Bavorov poprvé v historii postoupil do I. A třídy. Tahounem týmu byl Jiří Funda. Má prvoligovou minulost, reprezentoval ČR v mládežnických výběrech. "Sezona byla výborná pro celý klub, před jejím začátkem jsme si tohle přáli a naštěstí se nám to povedlo. Cesta byla trnitá a dlouhá, ale zvládli jsme to. Jsem za to rád."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jiří Funda už teď přemýšlí nad tím, jak bude vypadat Bavorov po prázdninách: "Sami ještě nevíme. Určitě bychom v I. A chtěli hrát důstojnou roli a doufám, že se budeme držet v poklidném středu tabulky."Hrával v Dynamu ČB, kopal v dresu Hradce Králové. Teď působí tam, kde je jeho srdce. Tým trénuje jeho tatínek a Jiří Funda kope skvěle. "Jsem hrozně rád, že hrajeme kombinačně a snažíme se hrát po zemi. Myslím si, že fotbal se tady teď líbí." To je pravda. Fanoušci jsou ze sezony nadšení.

V Bavorově umí dobře fotbal a dokážou i fotbalové oslavy. "Ty nám jdou asi ze všeho nejlíp," rozesmál se Jiří Funda. Podívejte se na video u tohoto článku, radost z fotbalu je v Bavorově, kde nedávno oslavili 100. narozeniny klubu, na první pohled evidentní. "Parta je tady skvělá, to nám v té I. A třídě bude hodně pomáhat. Je to prostě Bavorov. Srdce tady máme všichni a když nám to nejde fotbalově, tak to umíme vzít bojovně."