Skvostnou bilancí pěti výher a jedné remízy se na jaře pyšní slavoničtí fotbalisté. Tentokrát si doma poradili s Lomnicí a dotahují se na čelo tabulky. Na vedoucí příčce sice zůstává Olešnice, ale ta prohrála v Mladém a druhý Suchdol, jenž si poradil s Řečicí, na ni ztrácí už jen dva body. Dařilo se i hráčům Třebětic, kteří čtyřmi trefami v první půli paralyzovali velenickou Lokomotivu na její půdě. Studená si připsala bod na hřišti Dobré Vody, která bojuje o záchranu, poslední Nová Bystřice naopak prohrála v Ledenicích a její situace začíná být vážná.

Suchdol – Kardašova Řečice 2:1 (1:1)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (2. místo): „Vstup do utkání byl šokující. My se hned z prvního útoku dostali zásluhou Radka Arenbergera do vedení, jenže hosté hned po rozehrání vyrovnali. Po tomto úvodu pak byla hra poněkud rozkouskovaná. My sice měli více ze hry, ale řečičtí hráči bojovali jako lvi o každý metr prostoru. Do druhé půle jsme vstoupili velmi aktivně, soupeře jsme přitlačili a vytvořili si několik příležitostí. V 52. minutě jsme po faulu na Štěpánka kopali penaltu, kterou Černoch s přehledem proměnil. Vzápětí jsme ale těsně před vlastním vápnem faulovali a hosté z přímého kopu trefili spojnici břevna a tyče. Řečice se snažila o vyrovnání, ale my proti houževnatému protivníkovi podali bojovný výkon, za která patří klukům uznání, a vítězství jsme uhájili. Nyní nás čeká těžké střetnutí ve Studené a doufám, že se nám konečně vyprázdní marodka.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (11.): „K utkání jsme přijeli ve velmi improvizované sestavě. Navíc jsme hned z první akce soupeře inkasovali. Naštěstí jsme prakticky vzápětí dokázali vyrovnat, když se krásně přes brankáře trefil Valek. Po takto bláznivých prvních minutách se hra zklidnila. Domácí fotbalisté byli více na míči, ale k vážnější příležitosti jsme je nepustili. Bohužel, v útočné fázi jsme se nebyli příliš nebezpeční. Druhý poločas byl z naší strany lepší. O osudu utkání rozhodla 52. minuta a velmi přísně nařízený pokutový kop, který s přehledem proměnil Černoch. Přesto jsme dokázali domácí zatlačit a vytvořit si několik šancí, ale vyrovnávací branku se nám, bohužel, vstřelit nepodařilo. Všichni hráči zaslouží za předvedený výkon a bojovnost velikou pochvalu. Sice jsme prohráli, ale tým ukázal charakter.“

České Velenice – Třebětice 1:4 (0:4)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice (10.): „Prvních dvacet minut se hrálo poměrně vyrovnané utkání bez větších šancí na obou stranách. Poté přišlo zhruba patnáct minut, během nichž jsme dostali čtyři branky a o osudu zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Hosté do čeho kopli, tak skončilo v bráně. My jsme jen bezradně přihlíželi bez jakéhokoliv odporu. Do druhé půlky jsme šli se třemi hroty a hned na začátku snížil Banašík. To ovšem bylo vše. Hostující hráč uviděl po dvou žlutých červenou a Třebětice asi půl hodiny hrály o deseti. Celý druhý poločas se hrálo v podstatě na půlce soupeře, ale hosté si již dokázali luxusní náskok zkušeně pohlídat a zaslouženě si odvezli tři body.“

Vojtěch Novák, asistent trenéra Sokola Třebětice (3.): „Do dalekých Velenic jsme odcestovali pouze se dvěma hráči na střídání, ale na mužstvu byla od prvních minut znát chuť porvat se na velkém hřišti o nějaké body. V 23. minutě vybojoval míč Šťastný, krásně jej naservíroval Kelblerovi a ten se nemýlil. O sedm minut později připojil druhou trefu Šťastný, když jej na zteč vyslal Vojta Bastl, a na 3:0 zvyšoval znovu Kelbler. Do přestávky ještě vymetl z přímého kopu šibenici Švarc. Po pauze jsme dostali velmi rychle gól, která Velenicím dal novou sílu a začaly nás přehrávat. A když v 64. minutě po druhé žluté kartě putoval Zejda pod sprchy, museli jsme se stáhnout a za zmínku stojí už snad jen šance Vojty Habra, který těsně minul. Na druhé straně se činil i náš brankář Koupil, takže si vezeme tři nesmírně cenné tři body.“

Slavonice – Lomnice 2:1 (1:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (5.): „Byl to pro nás fyzicky hodně náročný souboj, neboť Lomnice disponuje velmi mladým a běhavým týmem. Měli jsme sice územní převahu, ale dlouho se nám nedařilo nic vymyslet. Až po chybě jednoho z lomnických obránce do šance dostal Vojta Balík a otevřel skóre. Soupeř se dopředu moc nehrnul, nebezpečněji vyhlížely pouze dva rohové kopy. O přestávce jsme si řekli, že musíme zůstat trpěliví a pokusit se přidat druhý gól. To se povedlo, kdy Trávníček perfektně rozehrál standardku a Milan Balík přesně zakončil. Nadále jsme zůstali útočnějším týmem, ale počínali jsme si trochu zbrkle. Po jednom z našich rohových kopů jsme propadli a Lomnice z rychlého brejku snížila. Přestože jsme se v závěru i výsledek trochu strachovali, domnívám se, že jsme vyhráli zaslouženě, neboť jsme byli útočnější a měli jsme víc šancí než soupeř. Po Suchdolu jsme zdolali další tým z čela, takže jsme nadmíru spokojení, ale i v dalším průběhu soutěže musíme zůstat pokorní.“

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (4.): „Utkání pro nás bylo velice těžké, protože Slavonice jsou kvalitním soupeřem, což na jaře výsledkově potvrzují. První poločas měly převahu v poli, i když vyloženou šanci si v podstatě nevytvořily. My celou dobu poctivě bránili, bohužel jednu z mála chyb domácí potrestali a dostali se do vedení. V kabině jsme si řekli, že budeme dál v klidu čekat na naší šanci z brejků, avšak hned na začátku druhé půle jsme po zbytečném faulu Kabeleho a následné standardní situaci dostali druhý gól. Poté jsme paradoxně začali hrát lépe a postupně jsme se dostávali do brejkových situací i do šancí. Bohužel jsme proměnili pouze jednu, když po pěkné křídelní akci a přihrávce Čápa zakončoval Glaser. Myslím, že jsme potom ještě domácím připravili krušnou čtvrthodinku, ale vyrovnat se nám již nepovedlo. Špatné utkání jsme však neodehráli a s naším velice mladým týmem jsme mohli ze hřiště odejít se vztyčenou hlavou. Pevně věřím, že se nyní dobře připravíme na domácí utkání s Ledenicemi a zase se nám povede uhrát nějaké body.“

Dobrá Voda – Studená 1:1 (0:1)

Petr Adamec, trenér FK Studená (9.): „Do Dobré Vody jsme jeli s cílem bodovat. Byli jsme oslabeni o Šimánka, jehož do zápasu nepustilo zranění z minulého kola. V první půli jsme byli lepší a po zásluze vstřelili i úvodní branku, kdy Péč pěknou kolmicí poslal do samostatného úniku Šáru, jenž s přehledem proměnil. V druhém poločase domácí přidali hlavně na důrazu a postupně se dostávali do zápasu. Klíčové okamžiky přišly okolo 75. minuty, kdy své velké šance neproměnili Dvořák a Péč. Zákonitě přišel trest a soupeř po rohu devět minut před koncem vyloženě dotlačil míč do sítě. Nemůžu se ubránit dojmu, že jsme mohli z tohoto zápasu vytěžit víc. Je ovšem třeba uznat, že Dobrá Voda v druhé půli ukázala, jak se hraje o záchranu a vyrovnání si zasloužila.“

Ledenice – Nová Bystřice 3:2 (1:2)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „Do utkání jsme nevstoupili dobře. Hned v třetí minutě nám propadl míč na pravé straně a Ledenice se ujaly vedení. Po obdrženém gólu jsme se snažili o vyrovnání a do šancí se dostali Feytl či Havel. V 15. minutě zahrával Frühauf trestný kop, Brabec hlavičkou našel Schramhausera a ten srovnal skóre. Pak jsme domácí přehrávali, ale z tohoto tlaku vzešla pouze trafa Havla ve 40. minutě. Jestliže nám nevyšel začátek zápasu, tak vstup do druhé půle byl doslova tragický. Domácí v 50. minutě po rychlém protiútoku srovnali a o tři minuty později šli po dalším brejku do vedení. Od té doby jsme tahali za kratší konec. A když jsme si nějakou šanci vytvořili, tak jsme ji, bohužel, trestuhodně zahodili.“