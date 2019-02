Jižní Čechy - Fotbalová I. A třída měla na programu okresní derby, v němž jindřichohradecký Slovan zdolal Dačice a poskočil na vedoucí příčku tabulky.

Jindřichohradecký útočník Pavel Pacholík (vpravo) svedl s obráncem Dačic Vojtěchem Kněžínkem několik soubojů, než došlo k jejich osudovému střetu, po němž ve 41. minutě putoval hostující hráč do nemocnice s otřesem mozku. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Střetnutí se ovšem nehrálo v rukavičkách, jak už to v podobných duelech bývá. Padla spousta žlutých karet a hostující Kněžínek nakonec skončil po srážce s Pacholíkem s otřesem mozku v nemocnici. Novosedly tentokrát nenavázaly na povedené výkony a utrpěly porážku v Hrdějovicích.

J. HRADEC – DAČICE 3:1 (1:1)

Vladimír Bervid, trenér Slovanu Jindřichův Hradec (1. místo): „Dačice nás od první minuty zaskočily velmi důraznou a tvrdou hrou až na hranici únosnosti, což jakoby naše hráče vyvedlo z míry a v 6. minutě jsme po chybě v defenzivě inkasovali. Styl Dačic byl často oceňován žlutými kartami, nicméně celý první poločas na nás platil. Naštěstí v 36. minutě po výtečné akci Pacholíka, jenž byl ve vápně sražen, dokázal Beneš z penalty vyrovnat. Už koncem prvního dějství hostům zřejmě docházely síly, což se v plné míře projevilo po změně stran. Nebyli už tak agresivní, naopak naši hráči svou rychlostí, pěknými kombinacemi a účelným fotbalem soupeře začali trpělivě přehrávat a po několika neproměněných šancích přišlo to, co muselo. Nejprve v 72. Kuchař hlavou a o čtyři minuty poté Císař překrásně z trestného kopu dokonali obrat v utkání. Mužstvu patří ocenění jak za první polovinu zápasu, kdy se nenechalo vyprovokovat k oplácení, tak za fotbalový um ve druhé půli a dominantní způsob, jakým duel dotáhlo do vítězného konce.“

Petr Musil, vedoucí mužstva Centropenu Dačice (6.): „Bylo to derby se vším všudy. My do něho dobře vstoupili a ujali se vedení gólem Grüna. Na škodu utkání do něho postupně stále více zasahovali rozhodčí. My měli snahu hrát aktivní, útočný fotbal s napadáním, ale díky arbitrům to příliš nešlo. V závěru první půle na tvrdý zákrok doplatil Vojtěch Kněžínek, jenž s otřesem mozku putoval do nemocnice. To náš další výkon hodně poznamenalo hlavně po psychické stránce. Kluci byli myšlenkami někde trochu jinde než na hřišti a po změně stran se nám střetnutí už nepodařilo zvládnout tak, jak bychom si představovali. Nyní se musíme rychle otřepat a soustředit se na souboj doma s Dřítní, neboť venku se boduje velmi těžko.“

HRDĚJOVICE – NOVOSEDLY 3:0 (1:0)

Josef Češka, trenér SK Novosedly (5.): „Je třeba přiznat, že domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě. Před utkáním jsme navíc řešili problémy se zálohou, v níž chyběli Bárta, Kolář a Šafránek. V první půli jsme si vytvořili minimum šancí a navíc jsme ve vápně nechali volného hrdějovického útočníka Tomku, který svůj tým poslal do vedení. Po změně stran jsme sice chtěli vývoj duelu zvrátit, ale soupeř nám to nedovolil. Zbytečně dlouho jsme drželi míč a chodili do osobních soubojů, které naši hráči prohrávali. Mužstvo bylo chvílemi bezradné, jeho výkon tentokrát nebyl dobrý. Teď musíme zmobilizovat síly a soustředit se na nadcházející domácí duel s Lišovem.“

JAK NASTOUPILI:



SLOVAN J. HRADEC

Drábik – Krejčí, Opelka, Císař, Hejl – Beneš (88. Šablatura), Kuchař, Rezek, M. Šenkýř – Pacholík (80. T. Šenkýř), Frühauf (57. T. Havlík).

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Černý, Kněžínek (42. Popjak), B. Novák, Kiessling – Brandl (85. Petr Novák) , Krtek, Krejča, P. Distel (77. Jindra) – Grün, Mikšíček.

SK NOVOSEDLY

Škoda – Mládek, Viščur, Matouš, Podojil – Voldřich (78. Kubata), Michal (82. Dvořák), Kuchař – Šulc, Havlík – Čurda.