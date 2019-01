Jindřichohradecko – Až v 18. kole okresního přeboru mužů si první ztrátu připsali slavoničtí fotbalisté. Ti podlehli na hřišti druhé Staré Hlíny, ale nadále mají na čele tabulky veliký náskok.

STUDENÁ – STRÁŽ 4:0 (0:0)

První poločas moc fotbalové krásy nepřinesl. Vše podstatné se odehrálo až po změně stran, kdy hned v úvodu zaznamenala Studená dvě rychlé trefy a vytvářela si i další šance. Stráž nehrála druhé housle, dobře kombinovala, ale pouze k šestnáctce. V závěru domácí tým udeřil ještě dvakrát a zaslouženě zvítězil.

„Trenér Adamec může být spokojen s další jarní nulou a také s tím, že se podařilo skórovat třem posilám," podotkl vedoucí mužstva Studené Miloš Lindourek.

Branky: 52. Šimek, 53. Dvořák, 87. Kubíček, 89. Makovička. Rozhodčí: M. Chvála. ŽK: 3:1. Diváci: 80.

KLIKOV – SUCHDOL B 0:1 (0:1)

Klikov sehrál smolný zápas. V celém průběhu měl totiž územní převahu, hodně šancí a nastřelil i břevno, ale skórovat mu nebylo souzeno. O osudu utkání se rozhodlo už v sedmé minutě, kdy se trefil suchdolský Štěpánek.

„Derby jsme měli vyhrát, možností bylo dost. Naši hráči makali, ale nic z toho nebylo. Výsledek je pro nás krutý," poznamenal Václav Bednář, člen výboru klikovského Blesku.

Branka: 7. L. Štěpánek. Rozhodčí: Bicek – Cigáň, Bartyzal. Bez karet. Diváci: 80.

STRMILOV – NOVOSEDLY 2:1 (0:1)

Hosté duel zahájili výborně, zhruba pětatřicet minut se hrálo v jejich režii a už v 5. minutě je po rohovém kopu dostal do vedení nejlepší střelec Poborský. Další příležitosti se jim však zužitkovat už nepovedlo. Strmilov se zlepšil až v závěru úvodního dějství, kdy navíc Janák orazítkoval tyčku. Po změně stran domácí zavřeli soupeře na jeho polovině, ale v koncovce si dlouho počínali bezzubě. Střelecké trápení ukončila trefa Jiřího Hanzala v 88. minutě a v samotném závěru vstřelil Janák po centru Kubíčka i vítězný gól.

„Dvě třetiny utkání jsme byli lepší, takže je naše vítězství asi zasloužené. Na góly se však neskutečně nadřeme," pronesl strmilovský kouč Karel Urbánek.

Branky: 88. J. Hanzal, 90. L. Janák – 5. Poborský. Rozhodčí: Janák ml. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

ST. HLÍNA – SLAVONICE 2:1 (1:0)

Ve šlágru kola slavonický lídr od začátku ovládl střed pole, protože domácí fotbalisté hodně chybovali při rozehrávce, ale výborně jim fungovala defenziva, takže drželi střelce soupeře na distanc. Ve 27. minutě zatáhl po lajně balon Kadlec a našel Šroma, který střelou do protipohybu brankáře zajistil Staré Hlíně vedení. Ve druhém poločase se hosté nadechli k náporu, který po hodině hry vyústil ve vyrovnání, o které se excelentní trefou z přímého kopu postaral Bártů. To zase k vyšší aktivitě vyburcovalo Starou Hlínu a v 87. minutě, kdy už Slavoničtí hráli bez vyloučeného Milana Balíka, přišel rozhodující moment. Kopet zprava nacentroval, míč doputoval ke Kadlecovi a nejlepší hráč utkání se podepsal pod první porážku hostů v sezoně.

„Jako první jsme dokázali Slavonice porazit, což nás samozřejmě velice těší, ale příliš atraktivní fotbal to nebyl," konstatoval jednatel FK Stará Hlína Jan Hrubý.

Branky: 27. Šrom, 87. Kadlec – 61. D. Bártů. Rozhodčí: Švec. ŽK: 3:2. ČK: 0:1. (80. M. Balík). Diváci: 60.

POPELÍN – K. ŘEČICE B 8:1 (2:0)

Úvodní půlhodinka vůbec nenasvědčovala tomu, jak nakonec zápas dopadne. Oba celky si totiž žádné výraznější příležitosti nepřipravily. Účet Popelína otevřel v 27. minutě Vlásek a krátce před pauzou se trefil ještě hlavou Tolkner. Brankostroj ve druhé půli spustil hned ve 47. minutě Vlásek, který byl ve vápně faulovaný a sám proměnil pokutový kop. Stejnou výhodu dostalo i řečické béčko, ale Janečkův gól z penalty byl labutí písní hostů. Pak už úřadovali jen domácí, hlavně Vlásek, jehož bilance se zastavila na pěti brankách!

„Padlo devět gólů, divákům se to určitě líbilo. Vysoké vítězství nás povzbudí, ale je potřeba dodat, že hosté nenastoupili v potřebné kvalitě," zmínil Miroslav Maršík, předseda SK Popelín.

Branky: 27., 47. (pen.), 59., 61. a 66. O. Vlásek, 42. Tolkner, 70. M. Šimánek, 80. J. Šimánek – 56. Janeček (pen.). Rozhodčí: J. Chvála. Bez karet. Diváci: 60.

STAŇKOV – ST. HOBZÍ 0:2 (0:0)

Hraničář nebodoval ani ve čtvrtém jarním kole. Přitom zápas začal aktivně a v prvním poločase si vytvořil tři slibné šance, z nichž mohl skórovat. Velkou příležitost hostů naopak zneškodnil brankář Novotný. Staňkovský R. Novák sice po čtvrthodině vstřelil regulérní gól, ale ten po signalizaci pomezního rozhodčího nebyl uznaný. Na začátku druhého dějství se Staré Hobzí dostalo do vedení, které ještě dvě minuty před koncem pečetilo druhou trefou.

„Po přestávce jsme herně zaostali za výkony z předešlých dvou zápasů a do konce jsme si žádnou velkou možnost nevytvořili," krčil rameny šéf staňkovského oddílu Josef Bušta.

Branky: 48. Habr, 88. Štibich. Rozhodčí: Chlaň. Bez karet. Diváci: 30.

ČÍMĚŘ – DEŠNÁ 4:3 (2:1)

Domácí tým zvítězil i ve svém čtvrtém jarním duelu, ale tentokrát herně nepřesvědčil, takže výsledek byl na vážkách až do konce. Číměř měla sice po většinu času optickou převahu, více vyložených příležitostí si však připravila Dešná.

„Ve druhé půli přišel na plac zkušený Bobál a po delší době nastoupil Láf, což nám pomohlo. Je však třeba říct, že Dešná se prezentovala velice sympatickým výkonem a vzhledem k průběhu si prohrát nezasloužila," přiznal František Adamec, trenér Číměře.

Branky: 10. Záhorka (pen.), 20. Strejček, 71. Nižník, 84. Láf – 68. a 88. Novotný, 13. Adam. Rozhodčí: Devera – Saidl, Boček. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

OP mužů

1. Slavonice⋌ 18 17 0 1 75:16 51

2. St. Hlína⋌ 18 12 1 5 31:15 37

3. Studená⋌ 18 11 2 5 44:23 35

4. St. Hobzí⋌ 18 11 1 6 47:31 34

5. Novosedly⋌ 18 10 1 7 39:29 31

6. Klikov⋌ 18 9 3 6 45:33 30

7. Strmilov⋌ 18 8 6 4 35:31 30

8. Číměř⋌ 18 9 1 8 57:55 28

9. Stráž⋌ 18 8 0 10 36:54 24

10. Staňkov⋌ 18 6 0 12 33:53 18

11. Suchdol B⋌ 18 4 2 12 41:41 14

12. K. Řečice B⋌ 18 4 2 12 23:57 14

13. Popelín⋌ 18 3 4 11 28:52 13

14. Dešná⋌ 18 1 3 14 21:65 6