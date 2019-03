Jindřichohradecko – O víkendu startuje fotbalová I. B třída mužů, v nímž má Jindřichohradecko ve skupině D devět zástupců.

Fotbalisté Sokola Suchdol nad Lužnicí vedou po podzimu tabulku I. B třídy skupiny D. | Foto: Archiv klubu

Po první části sezony se na čele tabulky vyhřívají fotbalisté Sokola Suchdol nad Lužnicí. A rádi by tam vydrželi až do konce soutěžního ročníku, což by znamenalo postup…