Gól! Karel Vácha slaví padesátiny. Gólů nasázel spoustu. Statistiky jeho fotbalové kariéry jsou ohromující.

Střílel góly za Slavii Praha, rád vyráží do přírody | Foto: Deník / Kamil Jáša

„Všichni, co mi přáli, říkali, že mě čekají nejlepší léta, já to ale zase tolik neprožívám, ani si nemyslím, že by to bylo zlomové,“ odpovídá dnes už bývalý fotbalový kanonýr. „Kdyby to byla půlka, byl bych tu do stovky, ale já vím nejlíp, že jsem za polovinou.“ Obrazně řečeno, za polovinou hřiště se pohyboval celý život. „Jsou to první kulatiny, kdy už si uvědomíte, že jste starý.“