Naopak Suchdol, další z aspirantů na nejvyšší příčky, si bez potíží poradil s třeboňským béčkem. Pozornost byla soustředěna i do Velenic, kde se představil ambiciózní nováček z Buku, ale Lokomotiva soupeři mnoho nedovolila. Výborně odstartovali fotbalisté Studené, kteří Ledenicím nasázeli půltucet gólů.

Třebětice – Nová Bystřice 1:1 (0:0)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice: „Od úvodního hvizdu bylo znát, že to nebude tak snadný soupeř, jak si mnozí mysleli. Bystřice byla víc na balonu, kombinovala a hned z první standardky nadělala našemu brankáři potíže. Ten však střelu Havla zlikvidoval. Po změně stran jsme hru vyrovnali a postupně začali udávat tempo. Když jsme v 67. minutě dostali výhodu trestného kopu, postavil se k němu jeden z nejlepších hráčů zápasu Radim Tříletý a střelou o tyč rozjásal naše příznivce. Radost netrvala dlouho, neboť jsme se dopustili faulu poblíž vápna. Havel z přímáku předvedl výbornou kopací techniku a nedal našemu brankáři Koupilovi šanci. Kdybychom ve druhé půli proměnili vyložené příležitosti, bylo by to určitě veselejší. Takhle se musíme spokojit s bodem.“

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice: „Věděli jsme, že se nám v Třeběticích dlouhodobě nedaří. Do utkání jsme nevstoupili špatně, snažili jsme se hrát aktivně,v prvním poločase jsme asi měli i více ze hry, ale do větších šancí se ani jeden tým nedostal. Vstup do druhé půle nám nevyšel, domácí získávali odražené balony, nám vázla kombinace a inkasovali jsme z přímého kopu. Naštěstí chvilku poté Havel trefil přímák fantasticky a vyrovnal. Posledních patnáct minut mohl každý z týmů strhnout vedení na svoji stranu. My nedotáhli slibné brejky, protože jsme nedokázali trefit bránu, domácí zase pohrdli stoprocentní šancí, kterou jim připravil obrovskou hrubkou brankář Podolský, ale naštěstí při nás stáli všichni svatí. Bod bereme.“

Studená – Ledenice 6:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená: „Chtěli jsme sezonu odstartovat výhrou, což se povedlo. Hosté přijeli oslabeni, i přesto byli v úvodních dvaceti minutách aktivnější. Naštěstí pouze drželi více míč a šance si žádné nevypracovali. Po úvodní trefě Dvořáka v polovině prvního poločasu se obraz hry změnil. Zbytek zápasu jsme byli lepší a hlavně nebezpeční. Soupeř hrál v poli dobře kombinačně, ovšem dopředu prakticky nehrozil a v obraně se mu nedařilo. Nutno přiznat, že i za rozhodnutého stavu se Ledeničtí neuchýlili k nějakým zbytečným faulům a zápas dohráli se vztyčenou hlavou. K našemu výkonu mám i přes vysokou výhru výhrady, hlavně co se pohybu týče. Dvakrát se trefil Dvořák, jednu branku zaznamenali Šimánek po individuální akci, Lindourek pěknou křížnou střelou, Péč dorážkou po akci Dvořáka a Brunner uzavřel účet krásným volejem.“

České Velenice – Buk 3:0 (2:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice: „Do utkání s Bukem jsme šli s vědomím, že to bude bolet a nebude to nic lehkého. Začali jsme však velmi aktivně a již ve druhé minutě nás poslal dělovkou z velkého vápna do vedení Milan Fiala. Zhruba pětadvacet minut jsme měli poměrně velký tlak a s ním přišly i další šance, ovšem branka z nich nepadla. Ve 40. minutě soupeř v pokutovém území fauloval Fialu a následnou penaltu s přehledem proměnil Filip. Druhá část i vzhledem k velkému vedru už tak pohledná nebyla. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, ale my je k ničemu zásadnímu nepustili. Za zmínku stojí dělovka Zemánka, při níž se vyznamenal bukovský brankář Vondrák, a povedená střela Samce, která skončila na tyči. Brankový účet uzavřel v 70. minutě s chutí hrající Fiala. Jsem rád, že jsme první utkání zvládli a zcela po zásluze si připisujeme tři body.“

Libor Vondráček, obránce AC Buk: „V první řadě musím poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli do Českých Velenic podpořit. O to víc nás mrzí, že jsme se jim neodvděčili lepším výkonem a výsledkem. Musíme doufat, že to bylo částečně způsobeno nervozitou z prvního utkání ve vyšší soutěži, protože jinak by nás asi čekala krušná sezona. Domácí se rychle ujali vedení a kdyby během úvodní desetiminutovky přidali další trefu, nikdo by se nemohl divit. Postupně se však hra začala vyrovnávat a šance jsme si dokázali vytvořit i my. Tempo však poznamenalo velké horko a časté přerušováním hry po důrazných střetech. Ve většině sporných situaci viděl rozhodčí provinění vůči pravidlům u nás, což byla i situace před druhým gólem, který jsme inkasovali z diskutabilní penalty. Druhý poločas jsme začali výrazně aktivněji, až na pár výjimek se nám však nedařilo dát úspěšnou finální přihrávku a zhuštěná obrana soupeře dobře blokovala střely ze střední vzdálenosti. Domácí spoléhali na rychlé brejky, jeden z nich proměnil, a to nás definitivně zlomilo.“

Suchdol – Třeboň B 4:0 (1:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol: „Jsme rádi, že jsme úvodní zápas zvládli, přestože jsme se v první půli trápili v koncovce. Hosté poprvé vystřelili na bránu až ve 30. minutě a hned z toho bylo břevno. Nám se ve 44. minutě povedla krásná akce po ose Špale, Čáp, Jakub Záruba a posledně jmenovaný střílel do prázdné branky. O přestávce jsme si něco řekli, uklidnili se a hlavně podstatně zrychlili naší hru. A začali jsme proměňovat příležitosti. Druhý gól přidal Kubašta po samostatném úniku, následně střelou zpoza vápna zvyšoval Kamiš a na konečných 4:0 upravil z penalty Černoch.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B: „Podle mého soudu výsledek neodpovídá dění na hřišti. Nám bohužel nevycházela finální fáze. Jinak se v Suchdole hrál pohledný, rychlý a dravý fotbal. Náš tým, který postrádal několik hráčů ze základu i pendly z áčka, převedl proti jednomu z favoritů soutěže snaživý výkon, za který se nemusí stydět. O osudu střetnutí se rozhodlo na přelomu poločasů. Těsně před pauzou jsme obdrželi hloupý gól a krátce po změně stran druhý, což byly zlomové momenty. My naopak žádné šance včetně nastřelené tyče zužitkovat nedovedli. Ke cti klukům slouží, že i za rozhodnutého stavu poctivě bojovali až do konce. Z předvedené hry nejsem zklamaný, pokud zlepšíme koncovku, máme na čem stavět.“

Slavonice – Mladé 2:0 (1:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice: „První půle měla vcelku vyrovnaný průběh, ale jak už to na začátku sezony bývá, k vidění bylo dost nepřesností. My si vytvořili více šancí a ve 20. minutě jsme se dostali po pěkné akci a střele Martina Bodláka na přední tyč do vedení. Po obrátce jsme měli o něco víc ze hry, i kvalita fotbalu se zvedla. Ještě se nám povedlo náskok pojistit, když se ze standardky nadvakrát prosadil Vojta Balík. Soupeře jsme do vyložených příležitostí nepouštěli, my naopak ještě mohli skóre navýšit. Balík nastřelil tyč a dvakrát ho ve vyložené šanci vychytal gólman, Marhoun trefil břevno. Výhra je zasloužená, šestnáctiletý brankář Filip Licehamr navíc vychytal nulu, což mu jistě pomůže. Zvlášť když se na něj budeme muset delší čas spolehnout, neboť naše jednička Honza Pospíchal si pořezal ruku motorovou pilou a nikdo neví, jak dlouho bude chybět.“

Lomnice – Kardašova Řečice 0:1 (0:1)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice: „I kdyby se hrálo ještě dnes, tak bychom gól asi nedali. Takové šance, které jsme neproměnili, to se jen tak nevidí. Netrefovali jsme branku z metru, šli sami na gólmana, nezakončili rohové kopy z tutové pozice, trefili jsme břevno či tyčku. Klukům nelze upřít snahu, ale to bohužel k vítězství nestačí, pořád se ještě zatím hraje fotbal na góly. I když při současných změnách pravidel, bůhví jak dlouho ještě… Pokud by tomu tak bylo, byli bychom záhy asi nejlepší. No a ke všemu tomu střeleckému zmaru dostaneme gól opět z nepohlídané standardky. Je to pořád dokola. Byl to sice první zápas, ale kluci si musí uvědomit, že bez tréninku, správného přístupu a zodpovědnosti to nikam nepovede.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice: „Domácí měli více ze hry, vypracovali si více vyložených šancí, ovšem žádnou z nich nedokázali proměnit. My se naopak prosadili ze standardní situace, když Madar v pokutovém území našel Slavíka, který hlavou vstřelil premiérový a zároveň vítězný gól. Do Lomnice jsme přijeli jen s jedenácti hráči a všechny musím za nasazení a obětavost pochválit. Tohle utkání kluci doslova odbojovali. Pro domácí je výsledek krutý, ale takový je někdy fotbal a my jsme rádi za cenné tři body.“