Nejvíce asi zaujaly kanonády ve skupině D, kde se výrazně prosadily přední celky krajské I. B třídy. Studená pod Javořicí i díky čtyřem trefám vyhlášeného kanonýra Libora Dvořáka nasázela Peči devět gólů, třebětičtí fotbalisté zase vstřelili půltucet branek na hřišti Kunžaku.

Zahanbit se ve skupině B, jež má po odřeknutí Popelína jen tři účastníky, nenechala ani Kardašova Řečice a lídra nedohraného okresního přeboru z Novosedel vyprovodila sedmi zásahy.

Skupina A měla hned v prvním kole na programu místní derby dvou účastníků přeboru, v němž dominovala Stará Hlína, která ve Stráži nad Nežárkou vyhrála hladce 4:0. Zajímavou konfrontaci nabídl i souboj Strmilova se Slavonicemi, v němž hosté udrželi čisté konto a domů si vezou tři body.

Letní okresní pohár hraje celkem 15 týmů, mezi zástupci okresního přeboru a krajské I. B třídy jsou i dva dorostenecké celky z Jindřichova Hradce a Třeboně. Lépe si v úvodu vedl tým z lázeňského města, který uhrál remízu v Lomnici. Hradečtí mladíci naopak prohráli v Nové Bystřici.

O víkendu je na programu druhé kolo a rozběhne se už také O.S. pohár, což je další turnej mužů určený zástupcům nejnižší soutěže.

Letní okresní pohár - 1. kolo

Skupina A

Lomnice – Třeboň dorost 3:3 (2:1)

Branky: 2. Strouha, 4. Burda, 54. Vochozka – 38. Ježek, 48. Pitelka, 53. Hlubocký. Rozhodčí: Cigáň – Hanzal, Šťastný. Bez karet. Diváci: 50.

Stráž – Stará Hlína 0:4 (0:2)

Branky: 23. a 35. Kodada, 60. Hrabal, 78. Štědrý. Rozhodčí: Kříž – Bicek, Chlaň. ŽK: 1:2. Diváci: 20.

Skupina B

Kardašova Řečice – Novosedly 7:2 (2:0)

Branky: 47. a 79. Porochoňski, 9. V. Roubík, 40. Bílek, 64. Slavík, 66. Kupka, 73. Valek (pen.) – 51. Hrubý, 88. Škola. Rozhodčí: Boček – Janovský, Saidl. Bez karet.

Skupina C

Nová Bystřice – J. Hradec dorost 3:1 (1:0)

Branky: 70. a 90. Veith, 29. Janata – 83. Šiman (pen.). Rozhodčí: Svoboda – Saidl, Devera. ŽK: 0:2. ČK: 1:1 (39. Podolský – 84. Beneda). Diváci: 40.

Strmilov – Slavonice 0:2 (0:1)

Branky: 45. Marhoun, 51. Balík. Rozhodčí: Kollmann – Maňhal, Kořínek. ŽK: 0:1.

Skupina D

Kunžak – Třebětice 2:6 (1:4)

Branky: 16. Mašek, 51. Vopravil – 8. A 37. Plachý, 21. V. Habr, 31. Šmahel, 49. Tříletý, 86. V. Bastl. Rozhodčí: Náprava – Devera, Z. Havlík. ŽK: 1:2.

Studená – Peč 9:1 (5:1)

Branky: 13., 28., 41. a 77. Dvořák, 10. a 87. Lindourek, 55. a 70. Maška, 30. Doležal – 23. Jiří Novák. Rozhodčí: Prinz – Janák st., Janák ml. Bez karet. Diváci: 89.

Program 2. kola (4. - 6. června)

A: Stráž – Lomnice (so 16), Třeboň dorost – Stará Hlína (so 17).

B: Novosedly – Číměř (pá 18).

C: Slavonice – Nová Bystřice (so 17), J. Hradec dorost – Strmilov (so 17).

D: Studená – Třebětice (so 13), Peč – Kunžak (so 17).