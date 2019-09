České Velenice – Třeboň B 5:4 (3:0)

Karel Macho, předseda Lokomotivy České Velenice(1. místo): „Utkání jsme začali dobře a již v 10. minutě nás po rohovém kopu Fialy dostal do vedení Samec. Tentýž hráč potrestal v 19. minutě chybu hostujícího brankáře a po půlhodině připojil třetí trefu Fiala. Vypadalo to, že je rozhodnuto, ovšem opak byl pravdou. My přestali úplně hrát a naši hráči si mysleli, že se nemůže nic stát. Hosté toho dokázali dokonale využít. Lépe kombinovali a po hodině hry dvěma slepenými góly snížili na rozdíl jediné branky. Naštěstí pro nás má na začátku sezony Fiala střeleckou formu jako hrom a z trestného kopu zvýšil na 4:2. Tři minuty na to jsme po zbytečné chybě darovali soupeři další branku, ale vzápětí vymotal obranu hostů Filip a opět jsme vedli o dva góly. Třeboňští dál bojovali a přidali čtvrtou trefu. Konec jsme s i naštěstí již pohlídali. Pro diváka to bylo určitě atraktivní, ale pro realizační tým měl duel infarktový průběh. Nad tím, že si doma necháme dát čtyři branky za poločas, se musíme určitě zamyslet.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (10.): „Zápas jsme ztratili během úvodní půlhodiny, kdy jsme třikrát inkasovali. O přestávce jsme se trochu vyřvali, což přineslo efekt a na horké velenické půdě jsme domácím zatápěli, takže se v přestřelce strachovali o body až do konce. A myslím, že k vyrovnání nechybělo mnoho. Do už tak mladého týmu jsme zařadili další dorostence, kteří potřebují získávat zkušenosti. Z toho samozřejmě pramení i chyby. Nám nejde o to hrát o nejvyšší příčky, chceme hlavně mladé vychovávat pro dospělý fotbal.“

Nová Bystřice – Ledenice 5:2 (4:1)

Aleš Benkovský, trenér Jiskry Nová Bystřice (2.): „Z různých důvodů nám vypadli tři hráči ze sestavy, takže jsme měli trochu obavy a při úzkém kádru jsme si museli pomoci kluky z béčka, kteří to zvládli na jedničku. V úvodu nám pomohla i standardka a můj vedoucí gól. Trochu jsme se uklidnili a hráli fotbal, s nímž se chceme prezentovat. Byly tam pohledné akce a konečně nám vycházela předfinální fáze i koncovka. Havel, s nímž si soupeř vůbec nevěděl rady, měl ten správný den a postupně připravil góly pro Frühaufa, Kapiase a Feytla. Navíc nás při šancích Ledenic podržel brankář Podolský a jednou mu pomohlo i břevno. Hosté dali hodně šťastnou branku, když jejich odkop snad ještě za půlkou skončil pod břevnem naší branky. Po obrátce soupeř nasadil svého nejlepšího hráče Fencla do zálohy, vynutil si tlak a Podolský musel vytáhnout další dva skvělé zákroky. Z naší strany měl tutovku Frühauf, Havel trefil tyč a ozdobou byl nádherný trestňák Frühaufa přesně do šibenice. Pak už Ledeničtí jen korigovali.“

Třebětice – Buk 2:3 (0:1)

Vojtěch Novák, trenér Sokola Třebětice (9.): „V duelu proti pro nás neznámému soupeři bylo brzy jasné, že to nebude žádná legrace. Hosté víc běhali a měli i několik slibných šancí, s nimiž si poradil brankář Koupil. Na střelu do šibenice v 39. minutě však už byl krátký. Druhý poločas jsme zahájili velmi aktivně a v 53. minutě jsme se dočkali vyrovnání v podání Šťastného. Následovaly další naše příležitosti, jež by se měly proměňovat. Což se ale nestalo, a tak se radoval Buk, který své šance v 77. a 84. minutě proměnil. Výsledek v závěru korigoval Tomáš Chvátal.“

Libor Vondráček, obránce AC Buk (4.): „I když jsme od začátku zápasu věděli o síle soupeře zejména po stranách, nedařilo se nám náběhy dostatečně zachytávat. Přesto se domácí v první půli dostali jen do jediné vyloženě šance po standardní situaci. My si příležitosti vytvářeli z různých pozic, ale končily buď faulem, nebo sporným zákrokem v pokutovém území. V závěru poločasu tak skóroval Jakub Jaroš z pozice, z níž branky padají jen výjimečně, když nádherné zamířil od pravé lajny do levé šibenice. V druhém poločase na nás Třebětičtí vlétli a zaslouženě srovnali. Následnému tlaku jsme však odolali a naopak jsme šli znovu do vedení dvěma zásahy Petra Jaroše. Soupeř ovšem těsně před koncem snížil a závěrečné okamžiky byly napínavé, neboť domácí v nastavení kopali ještě dva rohy.“

Lomnice – Suchdol 2:3 (1:2)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (13.): „Věděli jsme, že nás bude čekat těžký protivník, což se také potvrdilo. Začátek byl opatrný, v 19. minutě však z levé strany pronikl Burda do vápna, kde byl faulován. K penaltě se postavil kapitán Božovský a ranou o tyč dal na 1:0. My se pořád snažili hrát ze zabezpečené obrany a docela se nám to i dařilo, i když Suchdol byl mnohem více na míči. Ke konci poločasu jsme si bohužel vybrali hodně slabou pětiminutovku. Nejprve jsme po špatně sehraném autu a nedůslednosti Marsy na polovině hřiště dovolili Trmalovi sólo až do zakončení a o chvíli později Burda prohrál souboj na půlce, Božovský posléze uklouzl a Marsa vše hasil faulem ve vápně. Černoch penaltu se štěstím proměnil, míč však vypadl z branky dírou v síti. Tento moment přinesl hodně vzruchu na obou stranách. Je třeba uznat, že gól byl jasný, ale nejistota trojice rozhodčích v tento moment byla dosti zarážející. O pauze jsme se pokoušeli do kluků vlít trošku sebedůvěry, ale brzy jsme po chybě stoperů dostali třetí gól. To nás paradoxně nakoplo a začali jsme dostávat Suchdol pod tlak. Hra se začala přiostřovat, což samozřejmě k derby patří, ale celou situaci začal moment, kdy rozhodčí nevyloučil hostujícího hráče za jasné podražení mimo hru. Toto nás nabudilo ještě víc. Bohužel, Hrubý po pěkné individuální akci trefil jen tyč, a míč jsme neprotlačili do sítě ani ze skrumáže po rohovém kopu. Snížit se nám povedlo až v 83. minutě, kdy si Trachta hezky naběhl na centr Rakušana. Více už se nám nepodařilo a konec přišel dřív, než jsem čekali. Nastaveno mělo být pět minut, ale čas na hodinkách pana rozhodčího zřejmě utíkal jiným tempem. Utkání podle mě mělo slušné parametry, ale co se týče rozhodčích… Nechci svádět prohru na někoho jiného, vždycky musíme začít u sebe, ale pak vás mrzí, když víte, že to všichni děláme ve svém volném čase, zadarmo, horko těžko sháníme kluky, kteří chtějí ještě fotbal hrát, a páni rozhodčí odcházejí ze hřiště s úsměvem a s výplatou za odpískané utkání v kapse.“

Rostislav Kuchyňka, trenér Sokola Suchdol (4.): „V týdnu před utkáním jsem společně s Martinem Šubou převzal mužstvo, u něhož se rozhodl skončit trenér Maxa. Jeho práci rozhodně nechci hodnotit, ale přijít k týmu po letní přípravě a dvou odehraných kolech není nic jednoduchého. Každý kouč má trochu jiné představy o herním stylu i jednotlivých postech a my na tom samozřejmě budeme postupně pracovat. V Lomnici jsme začali aktivně, ale po naší chybě následoval faul a penalta, kterou domácí proměnili. Vyrovnat se nám podařilo v 37. minutě, kdy povedenou akci zakončil Daniel Trmal. Tři minuty před přestávkou jsme dostali výhodu pokutového kopu i my. Černoch ji proměnil, ale míč proletěl dírou v síti a než sudí jasný gól uznali, bylo kolem toho hodně vzruchu a emocí. Druhou půli jsme začali aktivně a hned v 48. minutě přidal třetí gól opět Černoch. Lomnice poté stáhla hru na tři beky, víc se tlačila dopředu a nám zhruba od 70. minuty začaly docházet síly. Výhru jsme uhájili, máme však co zlepšovat. Utkání bylo hodně vypjaté, ale s tím se dalo počítat.“

Studená – Mladé 4:0 (3:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (3.): „Podařil se nám vstup do utkání a v 5. minutě jsme vedli už 2:0 po gólech Josefa Šimánka. První vstřelil povedeným volejem, druhý mu nachystal před prázdnou bránu Dvořák. Celý první poločas jsme dominovali, bylo jen otázkou času, kdy přidáme další trefu. Výraznou převahu jsme ale zúročili už jen trefou Dvořáka. Po obrátce jsme se trochu přizpůsobili hostům, kteří toho u nás moc nepředvedli. Vítězství jsme položili základ v první půlce, druhou jsme i kvůli velkému vedru odehráli trochu v úsporném režimu. Čtvrtý a poslední gól vstřelil krásnou střelou z třiceti metrů mladší z bratrů Šimánků, Martin. Mladé po celý zápas nekladlo žádný velký odpor, i tak jsme za výhru samozřejmě rádi.“

Slavonice – Dolní Bukovsko 5:2 (2:1)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (7.): „Debakl v Buku se nám povedl odčinit herně i výsledkově, i když to nebylo jednoduché utkání. Do vedení šli ve 13. minutě z přímáku hosté, nám se brzy povedlo srovnat po brejku Peschela. Do přestávky jsme přidali ještě jednu trefu, když se po nezištné přihrávce Marhouna trefil Bártů. O pauze jsme říkali, že musíme hrát v klidu a zodpovědně v defenzivě, ale stal se pravý opak. V 49. minutě jsme faulovali ve vápně a Bukovsko z penalty srovnalo. Naštěstí v 57. minutě přišla nádherná akce Vojty Balíka, jenž přešel přes tři protihráče a lobem překonal hostujícího brankáře. Klid do našich řad pak definitivně vnesly dvě trefy osmnáctiletého Marhouna. Dolní Bukovsko se prezentovalo svým obvyklým stylem, tedy sprostými fauly a provokováním i nadávkami nejen ze strany hráčů, ale i ze střídačky. O něčem svědčí i jejich šest žlutých karet a jedno vyloučení. Jsem rád, že se naši kluci nenechali vyprovokovat.“

Neplachov – Kardašova Řečice 4:0 (2:0)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (8.): „Výsledek bohužel odpovídá dění na hřišti. První poločas byl z naší strany přímo katastrofální. Hráli jsme nedůrazně, nepřesně a bez pohybu. Ve druhém jsme se sice více snažili, ale na dobře hrajícího soupeře to v žádném případě nestačilo. Ten byl lepší a vyhrál zaslouženě. Z utkání máme další dva zraněné hráče, což je pro nás veliká komplikace. I přesto doufám, že příští zápas bude v našem podání vypadat jinak.“