Plno emocí vyvolal především duel o čelo tabulky, v němž Olešnice sice těsně zdolala Suchdol, ale podle ohlasů z týmu od Lužnice zápas ve prospěch domácího celku výrazně kočírovali rozhodčí. Velké překvapení se zrodilo v Třeběticích, kde nekompletní domácí favorit ve druhé půli vyhořel a odevzdal všechny body o záchranu bojující Dobré Vodě. To vůbec nepomohlo bystřickým fotbalistům, kteří i přes vysokou výhru nad třeboňským béčkem zůstávají na poslední příčce. Očekávané vítězství v souboji s Velenicemi si připsala Lomnice, cenný bod ze Studené importovala Řečice.

Lomnice – České Velenice 2:0 (1:0)

Michal Rybák, trenér Tatranu Lomnice (2. místo): „Do utkání jsme vstoupili dobře a již v 11. minutě po chybě hostujícího brankáře vstřelil vedoucí gól Vojta Glaser. Během prvního poločasu jsme ještě orazítkovali tyč a měli i další příležitosti, ale navýšit skóre se nám, bohužel, nepovedlo. To se podařilo až na začátku druhého poločasu, kdy pěknou akci zakončoval Petr Krejník. Vývoj jsme pak víceméně až konce kontrolovali a ani jeden z týmů si už větší šance nevytvořil. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě a teď už se zase musíme soustředit na další utkání ve Studené, kde nás určitě nebude čekat nic lehkého.“

Milan Zemánek, vedoucí mužstva Lokomotivy České Velenice (11.): „K zápasu jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy a na hře to bylo znát. Naše ofenziva byla bezzubá a za celé utkání jsme si nevypracovali žádnou gólovou šanci. Navíc již v 11. minutě po chybě našeho brankáře šli domácí do vedení. Lomnice byla celý zápas lepší, a když krátce po změně stran přidala druhou trefu, nebylo o vítězi pochyb.“

Olešnice – Suchdol 2:1 (1:0)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (4.): „Předně chci říct, že jsme si utkání prohráli sami. Mohli jsme zachránit aspoň remízu, ale v poslední minutě jsme zahodili obrovskou šanci, když jsme šli sami na branku. V poslední době se nevyjadřuji k rozhodčím, ale co je moc, to je příliš. To, co s námi provedli hlavní rozhodčí Hladík a jeho pomezní kolega Feitl, nemá opravdu obdoby a nechápu, jak se tito pánové můžou na sebe vůbec podívat do zrcadla. Věděli jsme před duelem, kdo nás píská, a přes systém IS FAČR jsme zjistili, že tito sudí již několikrát v této sezoně v Olešnici pískali. Ale tohle… Hlavní rozhodčí Hladík jednoznačně tendenčně pískal pro domácí, odpustil jim jasnou penaltu za hraní rukou ve vápně a nejhorší bylo, když neudělil červenou kartu olešnickému hráči za faul na Bednáře, jehož sundal zezadu, aniž by chtěl hrát míč. Chtěl bych vidět zápis od delegáta, který však byl přítomen asi jenom z povinnosti… Co mě však šokovalo, byl pomezní Feitl.Ten byl po celý zápas úplně jinde. Gól na 2:1 jsem dostali z dvoumetrového ofsajdu z jeho strany pohledu. Ale to nebylo vše. Myslím, že jsem ve fotbale už něco zažil, ale tohle tedy ještě ne. Pomezní rozhodčí totiž za přítomnosti hlavního o poločase při odchodu do kabin našemu hráči řekl: Co na mě čumíš, ty zm..e. Vulgární slovo nejde ani naznačit. Absolutní páni po celých devadesáti minut. Jejich „pískání“ bylo ostudou všem ostatním fotbalovým sudím, kteří se snaží být poctiví a spravedliví. Včetně třetího rozhodčího tohoto utkání pana Píchy, který tam, myslím si, v jednu chvíli radši ani nechtěl být. Více nemá cenu říkat, protože tohle byla ze strany dvou zmiňovaných arbitrů opravdu „poprava“. A jsem jenom rád, že jsem to neviděl sám, ale i početná skupina našich příznivců, kteří na fotbal přijeli. Domácí diváci byli samozřejmě spokojení…“

Třebětice – Dobrá Voda 1:4 (1:0)

Josef Bastl, manažer Sokola Třebětice (3.): „Museli jsme v sestavě improvizovat a bohužel se to projevilo víc, než jsme si představovali. První poločas byl ještě vyrovnaný a my se dostali do vedení, když zaváhání soupeře potrestal Šťastný. Druhá půle nám však vůbec nevyšla. Sice jsme opticky byli více na míči, ale předfinální fáze se nám vůbec nedařila. Při přechodu do útoku jsme ztráceli balony a hosté nás za to v závěrečné půlhodině trestali do otevřené obrany. Dobrá Voda zvítězila zaslouženě, my výkonem nepotěšili diváky ani sebe. Pokusíme se to napravit za týden na horské suchdolské půdě.“

Studená – Kardašova Řečice 3:3 (1:0)

Petr Adamec, trenér FK Studená (8.): „Ztratili jsme dva body. Hráli jsme hluboko pod naše možnosti. Sice jsme drželi více balon, ale každá přihrávka směřovala do strany nebo dozadu. Chyběla nám agresivita a přímočarost. Neudrželi jsme vedení 2:0, dva góly jsme navíc soupeři darovali. Předvedli jsme mizerný výkon, což mě dost mrzí. Mohli jsme se posunout na šestou pozici, ale odmítli jsme to. Nyní nám zbývají tři zápasy s vedoucím triem soutěže.“

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (10.): „V současné době nemáme k dispozici jedenáct zdravých hráčů. Přesto kluci bojují a hrají na maximum. V prvním poločase jsme v útočné fázi působili zbytečně ustrašeně a v obraně pustili domácí do několika příležitostí. Ve 37. minutě se navíc zranil Kovář a pár minut nato jsme z přímého kopu inkasovali. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a hrát lépe směrem dopředu. Bohužel, hned po rozehrávce jsme dostali druhý gól. Ani to s týmem neotřáslo. Po pěti minutách nasměroval přímý kop do vápna Janeček a kapitán Studené nedal svému brankáři šanci. Po deseti minutách potrestal chybu domácí obrany Kupka, když zužitkoval nezištnou přihrávku Kloknera. Chvíli na to jsme však nedokázali ubránit rohový kop a obdrželi jsme třetí branku. Ani to nás nezlomilo. Jako správný kapitán se ukázal Madar. Jeho samostatnou akci zastavili domácí pouze za cenu faulu a nařízený přímý kop pak sám trefil přesně. Stav 3:3 se již nezměnil. Pro nás je to cenný bod ze hřiště soupeře. Kluci zaslouží za předvedený výkon, nasazení a bojovnost velikou pochvalu a uznání.“

Nová Bystřice – Třeboň B 5:1 (1:0)

Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (13.): „V úvodu se hrál fotbal od vápna k vápnu. Ve 14. minutě Kuchař střelou těsně minul branku, vzápětí centroval Janata a před Kapiasem odkopl míč obránce. Až v 32. minutě se nám po ose Brus – Feytl – Kuchař podařilo otevřít skóre. Do přestávky se ve vyložených šancích ocitli ještě Janata, Kapias a Kuchař, ale neproměnili je. Do druhé půle jsme vstoupili dobře. V 48. minutě zahrával Feytl rohový kop a Kuchařovu hlavičku tečoval do sítě Kapias. Přestali jsme se však koncentrovat, soupeř v 53. minutě snížil a začal nás přehrávat. Naštěstí v 66. minutě přidal třetí zásah Kapias, a to byl zlomový okamžik. Pak se ještě v 70. minutě krásně trefil Kuchař z přímého kopu a v 87. po samostatném úniku završil skóre Radek Schramhauser.“

Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „Nemám k tomu moc co říct. Předvedli jsme strašný výkon, jeden z nejhorších, co pamatuji. Nevycházelo nám vůbec nic a dělali jsme chyby, za které by se styděli i žáci. Nevím, zda mužstvo soupeře nepodcenilo, zvlášť když mu chyběly dvě největší opory Havel s Frühaufem, ale zřejmě ano. Domácí vedli 2:0, my pak snížili, ale definitivně nás srazila do kolen třetí trefa Bystřice. Těžko hledám nějaké pozitivum, z naší strany to bylo hodně laxní.“