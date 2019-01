Jižní Čechy – Fotbalisté Dynama zakončili druholigový podzim ve Vítkovicích remízou 1:1, Táborsko vyhrálo ve Varnsdorfu 3:2.

Ivo Táborský v derby v S. Ústí uniká domácímu Petru Javorkovi. Oba jihočeské druholigové týmy ukončily podzimní část sezony. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„V úvodu utkání jsme sice dvě velké šance neproměnili, pak jsme ale šli zaslouženě do dvougólového vedení," po výhře ve Varnsdorfu uvedl trenér Petr Frňka. „Hra vypadala moc dobře, pak jsme ale nečekaně dostali branku, kterou se soupeř dostal zpět do hry a my první poločas dohrávali hodně nervózně. Dá se říct, že jsme byli až pasivní, nebyli jsme dostatečně aktivní při hře a soupeř si dokázal vytvořit tlak na nějaké příležitosti. Naštěstí nás podržel Michal Toma," vyzdvihl trenér FCT výkon svého gólmana. „Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že chceme být daleko aktivnější. Vytvořili jsme si nějaké šance a jednu proměnili v zasloužené vítězství," uzavřel Frňka. Zmínil i sportovní gesto Ivana Ciferského před penaltou, z níž Varnsdorf snížil na 3:2. „Zachoval se rytířsky, když přiznal ruku," ocenil Frňka.

Fotbalisté Varnsdorfu litovali úvodu zápasu. „Začátek jsme totálně prospali, soupeř nás zatlačil a my začali hrát až po dvaceti minutách," uvedl pro Deník obránce Pavlo Rudnytskyy. „Na můj vkus jsme na začátku hráli strašně pomalu, bylo tam moc přihrávek dozadu," zlobil se kouč Roman Veselý. „Ani po půli to z naší strany nebyl optimální výkon. Táborsko mělo spoustu brejkových situací a my si o ten třetí gól dlouho koledovali. Bylo taky znát, že našemu mladému týmu chyběla i zkušenost," usoudil kouč Varnsdorfu.

Dynamo dostalo ve Vítkovicích gól na 1:1 v nastavení. „Samozřejmě, že takový gól mrzí dvojnásob, my navíc jednoznačně o dva body přišli," kabonil se trenér David Horejš. „V první půli jsme dali gól a měli další šance a v závěru, kdy domácí ve snaze vyrovnat hru otevřeli, jsme dvakrát šli úplně sami na bránu, bohužel jsme to nevyřešili dobře a z posledního autu jsme naopak inkasovali."

Dva body protekly mezi prsty. „Je to velká škoda, ale byla to i smůla, neboť Pavel Novák tu hlavu vyhrál, jenže trefil Jirku Kladrubského, od něhož se to odrazila k tomu jejich hráči," přiblížil smolný moment kouč Dynama.

„Sice chyběli tři hráči ze základu, navíc ti zkušení, Šourek, Táborský a Kalod, což se samozřejmě muselo někde projevit, vymlouvat se na to ale nechci. Ať Pešek a Kadula, tak Kladrubský to odehráli velice dobře," uzavřel David Horejš.