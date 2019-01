Sezimovo Ústí – Hrát o páté až osmé místo.

Jan Šimák patřil i proti Ústí k oporám Táborska. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Takový cíl stanovil před letošní sezonou fotbalistům Táborska na předligové tiskovce šéf klubu Jiří Smrž. Jenže jak se zdá, Táborsko míří ještě výš – po sobotním vítězství 2:0 nad Ústím se svěřenci trenéra Romana Nádvorníka minimálně do neděle totiž vyšvihli až na druhou příčku tabulky. „Měli bychom si to vyfotit," radoval se po zápase Jiří Smrž při pohledu na televizní obrazovku, kde Táborsko v teletextu figurovalo v tabulce hned za prvním Hradcem Králové.

Po třetině soutěže by Táborsko postupovalo do ligy!

O postupu sice řeč na pozápasové tiskovce nebyla, přesto se domácí kouč svou spokojenost nijak netajil. „Dle mého soudu jsme byli velice dobře na soupeře připraveni. Věděli jsme, že pokud zalezeme a budeme bránit, těžko uspějeme, protože Ústí je silné v kombinaci. Proto jsme obranný blok vytáhli vysoko až na soupeřovy stopery. To se nám, myslím si, dařilo a jsem rád, že jsme hrát hodně vysoko vydrželi po celý zápas," chválil své hráče Roman Nádvorník.

Domácí začali zápas opatrně a Ústí mělo zpočátku územní převahu, nic z ní ale nevytěžilo. Velkou možnost měl už ve 3. minutě Moulis, jehož pokus ale opět výborně chytající Toma vyrazil. „Vstoupili jsme do zápasu vcelku dobře, v první dvacetiminutovce jsme si vytvořili tři velké šance. Jenže řešení těch situací z naší strany bylo velmi špatné," posteskl si hostující kouč Lukáš Přerost.

Domácí útočili v této fázi zápasu méně často, jejich akce přesto více zaváněly gólem – jako ve 14. minutě, kdy po Šimákově dobře zahraném přímém kopu Cíferský lízl míč hlavou a brankář Novák s potížemi stihl vyrazit nad břevno. Dvě minuty vypálil pohotově z otočky Strnad, trefil ale jen gólmana hostí.

Ve 20. minutě už se však diváci dočkali: Vukadinovič zamíchal u rohového praporku s míčem a poslal prudký centr do vápna, kde Dvořák, tísněný Strnadem, poslal míč hlavou za Novákova záda. „Domácí šli do vedení naším vlastním gólem, ale hlavně díky svému důrazu v šestnáctce," konstatoval trenér Přerost a dodal, že domácí, jakmile se poblíž vápna dostali do centru či do koncovky, byli daleko nebezpečnější než jeho hráči.

Po půlhodině mohl tato slova potvrdit Strnad, jenž po Javorkově akci vnikl přímočaře do vápna, bohužel při střele mu míč sjel z kopačky, sólo to ale bylo parádní. Stejně jako půl hodiny nato nevídaný slalom Vukadinoviče, jenž vypálit sice stačil, brankář Novák však jeho ránu reflexivně vykopl. „Mrzí mě, že když vedeme 1:0, nejsme schopni vstřelit druhý gól, abychom zápas mohli dohrát v klidu. I tentokráte jsme měli dát druhý gól dřív. Strnad i Vukadinovič na to měli vyložené šance, ty měli proměnit," vraštil čelo trenér Nádvorník, ale Vukadinoviče za hru vyzdvihl: „Směrem dopředu je nadstandardní hráč a řekl bych, že tady dlouho nevydrží. Různí pozorovatelé už se sem na něj jezdí dívat."

Zatím ale Vukadinovič dres Táborska nosí, což je důležité. I v sobotu totiž poté, co na první gól nahrál, dvě minuty před koncem měl prsty i v pečetící druhé brance, když dal ideálně míč pod sebe na Kočího, jehož ránu sice Novák vyrazil, ale Džafič dorazil.

Ještě v poslední minutě sice mohl korigovat Moulis, jenže Toma jeho gólovou hlavičku vyrazil. „V závěru nás gólman Toma opět podržel," kvitoval trenér Roman Nádvorník.





FC Táborsko – Ústí nad Labem 2:0 (1:0)





Branky: 20. Dvořák vlastní, 88. Džafić. ŽK: Cíferský – Dvořák, Martykán, Benčík. Diváci: 623. Rozhodčí: Marek – Gallo, Antoníček.

Táborsko: Toma – Sladký, Mráz, Ciferský, Tusjak – Šiml – Kočí, Javorek, Šimák (81. Džafič), Vukadinovič (90. Kotrba) – Strnad (86. Musiol).

Ústí nad Labem: Novák – Zeman, Valenta, Vaněk, Dvořák (39. Benčík) – Vacek, Martykán , Peterka – Moulis, Veverka (77. Mujagič), Leibl (64. Pavlata).