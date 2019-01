Tuto sobotu čeká aktuálně druhý tým Fotbalové národní ligy FC MAS Táborsko na Soukeníku duel s nejbližším zeměpisným sousedem Graffinem Vlašim, vedeným trenérem Petrželou.

Petr Javorek (uprostřed) bude Táborsku proti Vlašimi pro žluté karty chybět. | Foto: Deník/ Zdeněk Plachý

Stadiony obou klubů jsou od sebe vzdáleny asi 45 km, a tak se dá čekat, že přijede spousta středočeských fanoušků a v ochozech by mohla zavládnout bouřlivá atmosféra.

Vlašim před týdnem doma vyhrála s Třincem 4:3. „Zápas jsme měli až do stavu 3:1 pod kontrolou, měli jsme šance a poté jsme málem o výhru přišli. Vždyť soupeř měl tři situace a dal tři góly po našich hloupostech. Ještě, že se Starý krásně trefil, a to už jsme hráli o deseti bez Krištůfka, jenž měl křeče, a nemohli jsme střídat. O to je výhra cennější," uvedl po zápase pro Deník trenér Vlastimil Petržela.

Pro další utkání prý ale má velké potíže: „Putz si obnovil zranění kolene a Starý dostal osmou žlutou kartu. A tak nevím, s kým k utkání s Táborskem pojedu," bědoval.

Zápas Táborsko – Vlašim se hraje v sobotu od 16.30 hodin.





Fotbalové soutěže o víkendu v kraji





Přinášíme přehled zápasů v kopané na jihu Čech na tento víkend.

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky v 16.30 hodin.

Pátek

II. LIGA: Dynamo ČB – Vltavín (18 Střelecký ostrov).





Sobota

II. LIGA: Táborsko – Vlašim (Soukeník).

DIVIZE: Čížová – Táborsko B.

I. LIGA DOROSTU: Dynamo ČB – Hradec Králové (12 Složiště).

KRAJSKÝ PŘEBOR: Dražice – Veselí, Čimelice – Soběslav (10.15), Roudné – Rudolfov.

I. A TŘÍDA: Branice – Vodňany, S. Ústí – Bernartice, Ševětín – Olešník, Mirovice – Želeč, Planá/L. – Protivín, Katovice – Hradiště, D. Bukovsko – Týn, T. Sviny – Borovany, Vimperk – Roudné B (10.15), Hrdějovice – Loko ČB, Čt. Dvory – D. Voda (10.15).

I. B TŘÍDA: V. Brod – Frymburk, Nemanice – H. Planá, Přídolí – Dříteň (13.30), Zliv – Kaplice B, Křemže – Lhenice, Husinec – Kestřany, Chelčice – Poříčí, Blatná – Lažiště B, Sousedovice – Strunkovice, Bělčice – Stachy, Božetice – Sm. Lhota, M. Tábor – Záhoří (10.30), Bechyně – Řepeč/Opařany, Kluky – Sepekov (16), Větrovy – Jistebnice, Lomnice – Ledenice, N. Včelnice – Slavonice, Temelín – Lišov (13.30), Klikov – K. Řečice.

II. LIGA DOROSTU: Písek – Beroun (10.15).

LIGA ST. ŽÁCI: J. Hradec – Kunice (10 Vajgar).

LIGA ML. ŽÁCI: Táborsko – Slavia Praha (10 Kvapil.).

KP DOROSTU: Strakonice – Loko ČB (10 Fezko), SKP ČB B – J. Hradec (10), Břilice – Blatná (10).

I. A DOROSTU: Mladé – H. Stropnice (10), Borek – Dříteň (10), Suchdol – Olešník/ Hluboká (10), Čkyně – Mirotice (10), Sedlice – Vodňany (10), Bernartice – Kunžak (10), Dačice – Bechyně (10), Veselí – N. Bystřice (10).

KP ŽÁCI: Loko ČB – Blatná (10), T. Sviny/H. Stropnice – Milevsko (9.30 T. Sviny).

I. A ŽÁCI: Lomnice – Č. Velenice (10), Borovany – N. Včelnice (10), Protivín – Volyně (10), Písek B – Vacov (10 Putim).

KP ŽENY: Mokré – S. Ústí (13).





Neděle

DIVIZE: J. Hradec – Č. Krumlov (Vajgar).

KRAJSKÝ PŘEBOR: Třeboň – Bavorovice (10.30 Ledenice), Jankov – Osek, Lažiště – Hluboká, Prachatice – Písek B, Dačice – Sedlice (15).

I. A TŘÍDA: Kaplice – Slavia ČB, N. Ves/ Brloh – Velešín (N. Ves), Netolice – Vacov.

I. B TŘÍDA: K. Újezd – Sedlec, Větřní – Český Krumlov B (15), Osek B – Čkyně (15), Záblatí – Štěkeň (10.30), Malšice – Mirotice (15), Chýnov – R. Hory, Soběslav B – Třebětice (Myslkovice), Č. Velenice – N. Bystřice, Suchdol – J. Hradec B.

LIGA ST. ŽÁCI: Táborsko – Sparta Praha (10 Kvapil.).

LIGA ML. ŽÁCI: J. Hradec – Rokycany (10 Tyrš.), Písek – Bohemians (10), Dynamo ČB – Kunice (10 Složiště).

KP DOROSTU: Milevsko – Čtyři Dvory (13), Táborsko B/Chotoviny – Slavia ČB (9.30 Soukeník), Rudolfov – Č. Krumlov (11), Prachatice – Hluboká/Olešník (11), Roudné – Lomnice (9.30).

I. A DOROSTU: N. Hrady – Kaplice (10), K. Újezd – Lišov (10), Větřní – Hrdějovice (10), Strunkovice/Ba­vorov – Vl. Březí (14 Strunkovice), Vacov – Volyně (10), S. Hoštice/ Sousedovice – Mirovice/Čimelice (14 Hoštice), Osek/Strakonice B -Protivín (10 Osek), Netolice – Hradiště (14), N. Včelnice – sepekov (10), Kovářov – Týn (10), Soběslav – Ml. Vožice (10).

KP ŽÁCI: Chotoviny – Č. Krumlov (10), M. Tábor – Roudné (10 Viktoria), Táborsko B – Strakonice (14.30 Soukeník), Břilice/ Třeboň – SKP ČB (10 Břilice), Čt. Dvory – Slavia ČB (13).

I. A ŽÁCI: Hluboká – Dačice (10), SKP ČB B – Rudolfov (10.30), Hrdějovice/Ne­manice – Soběslav/Veselí (9 Hrdějovice), Suchdol – Kaplice (9.30), Vimperk – Vodňany (10), Netolice – Osek (10), Zliv – Hradiště (10).

DIVIZE ŽENY: Blatná – J. Hradec (10.30).

KP ŽENY: Lažiště – Hradiště (10), Protivín – Borovany (13.30).