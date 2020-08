Každý týden vyhlašujeme vítěze příslušného kola, který dostává sadu plechovek plzeňského piva Gambrinus. Celkový vítěz pak vyhraje v listopadu třicetilitrový sud piva Gambrinus, originální dres české fotbalové reprezentace a navíc: nejlepší tipér v kraji získá skvělou prémii – sázenku od společnosti Fortuna v hodnotě pět tisíc korun a poukaz na vysílání internetové televize Lepší.TV v hodnotě 2 500 korun. Více informací naleznete v příloze Fotbalový podzim, která je součásti tohoto vydání Deníku.

Jak se zapojit do hry? V úvodním kole je třeba doručit vyplněný tištěný kupon (ten bude vycházet vždy v pondělí, úterý a ve středu v tištěném vydání Deníku) s dalšími potřebnými údaji o soutěžícím, od druhého kola je pak možné tipovat i elektronicky na www.denik.cz/tipliga.

Kupony je možné zanést vždy do pátku do 12 hodin na dvě sběrná místa v Jindřichově Hradci: do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do plaveckého bazénu v Janderově ulici 865/III., nebo do městského Infocentra v Panské ulici 136/I., kde je uvnitř k dipozici box na Tip ligu.

Poštou lze kupony zaslat rovněž vždy do pátku, a to pouze na adresu: Deník jižní Čechy, náměstí Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice s označením Tip liga JH na obálce.