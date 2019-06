Kdy jste na sobě měl dres Dynama naposledy?

Řekl bych tak před sedmnácti, či osmnácti lety. Už je to hodně dlouho…

Nebyl jste tudíž přece jen trošku nervozní?

To vůbec ne, spíše jsem se hodně těšil. Lepší je hrát, než jen běhat bez balonu. Nervozní jsem býval dřív, teď po třicítce už si fotbal užívám.

První dva přípravné zápasy jste nehrál, ten třetí už ano. Znamená to, že naděje na to, že v Dynamu zůstanete i na ligu, se o něco zvětšila?

Tak bych to neviděl. Trenér si přál, abych nastoupil a já možnost si zahrát uvítal.

Na Lipno na soustředění s týmem jedete?

Jedu, ale jen na dva první tréninky, protože na dva dny ještě musím do Tel Avivu si vyřídit nějaké věci na klubu. Ve čtvrtek se vracím a na zbývající dva dny ještě na Lipno dorazím.

Takže v Čelákovicích proti Slavii hrát nebudete?

Bohužel ne, to budu pryč.

Zpátky ještě k zápasu s Vlašimí: co penalta, kterou sudí pískl po vašem zákroku?

Já toho kluka vůbec neviděl.. Běžel zezadu, já odkopával balon a trefil jsem ho. Ale v přáteláku se to tak nebere, horší by to bylo v nějakém důležitém zápase.

Jak jste se při zápase cítil?

Hrálo se mi dobře, i když únavu trošku cítím. Oproti ostatním klukům jsem měl o hodně delší pětitýdenní dovolenou a navíc trenér Horejš má hodně náročné tréninky, takže jsem zpočátku měl i svalovou horečku. Teď už je to lepší, trošku ale ty nohy jsou těžší, od toho ale příprava je. Ale s fyzičkou já nikdy problémy neměl.

Jak se vám hrálo se svými spoluhráči v obraně?

Řekl bych, že jsme hráli trošičku naivně a nechávali od sebe hrozné prostory. Ale do ligy, kde ten tlak je ještě mnohem větší a kde by naši soupeři ty chyby zřejmě trestali, je ještě dost času.