Jiskra trénovala na jaře i v omezených podmínkách podle nastavených vládních nařízení, po uvolnění opatření najela na klasickou přípravu a absolvovala i dvě utkání s Vodňany a v Trhových Svinech.

„K 13. červnu jsme tento blok ukončili a přípravu na novou sezonu jsme zahájili přesně o měsíc později, kdy jsme trénovali vždy od úterý do pátku a k tomu jsme přidali i přípravné zápasy s budějovickou Lokomotivou, béčkem Dynama a Veselím nad Lužnicí,“ informoval trenér třeboňských fotbalistů Petr Skála.

V generálce před startem soutěže jeho svěřenci porazili Novou Ves u ČB 2:1, premiéra o body pak Jiskru čeká v sobotu 7. srpna na půdě Sokola Sezimovo Ústí.

Z lázeňského týmu odešly dvě důležité persony – pilíř defenzivy Petr Koktavý do divizního Jindřichova Hradce a ofenzivní hráč Karel Holzepl do Rakouska.

Vedení klubu pochopitelně na odchod zkušených opor, které zároveň nosily i kapitánskou pásku, reaguje a uvolněné posty se snaží zacelit.

„Z Rakouska se vrátil Filip Radosta, což je hráč na levé křídlo, a zatím se jevil výborně. Na dobré cestě je i příchod dalších dvou posil, ale dokud nemáme vše dotažené do konce, nerad bych jejich jména zveřejňoval,“ poznamenal zkušený kouč.

Jiskra má podle Petra Skály na to, aby se pohybovala ve středu tabulky. „Myslím, že tým má kvalitu na to, aby se nenamočil do boje o záchranu,“ tvrdí.