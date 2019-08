V kádru vedeném trenérem Karlem Kladenským došlo během letní pauzy k několika změnám. Do Českého Krumlova odešli Růžička s Vávrou, Borek pak posílili Diviš s Bícou. Novými tvářemi v třeboňském dresu jsou naopak dva českobudějovičtí hráči, Jakub Vranovský ze Slavie a Filip Navrátil z Lokomotivy, z Bavorovic se vrátil Marek Pancíř, po dlouhé zdravotní pauze se zapojil Prokop Pučejdl a z dorostu to zkouší David Širhal s Jakubem Fišerem.

„Nějaké změny proběhly, uvidíme, jak se projeví, ale nemyslím si, že bychom oslabili. Tahouny by měli být především kapitán Karel Holzepl či pilíř defenzivy Petr Koktavý, ale věřím, že se vedle nich vyprofilují další opory,“ podotkl trenér Jiskry Karel Kladenský.

S přístupem i účastí hráčů během přípravného období vyjádřil kouč spokojenost. „Vždy jsme měli k dispozici více než tři čtvrtiny kádru, hráči se připravovali s úsilím a správným zápalem. Věřím, že jsme se na novou sezonu dobře nachytali a povede se nám v ní navázat na vydařené jaro,“ přeje si.

To ostatně již dříve pro Deník potvrdil i předseda klubu Lubomír Skála: „Na jaře jsme hráli docela slušný fotbal a kdyby se nám na to nyní povedlo navázat, byli bychom spokojení. S mladým týmem bychom chtěli skončit do pátého místa.“

Úvodním soupeřem třeboňských fotbalistů v novém ročníku krajského přeboru bude Protivín. Jiskra tohoto soupeře přivítá ve svém areálu Hliník v neděli 11. srpna v 10.30 hodin.

„S Protivínem začínáme sezonu už počtvrté v řadě, což je tak trochu rarita. A dosud pokaždé zahajovací duel skončil remízou, což bychom nyní rádi změnili a získali tři body. Ale nechceme se upínat jen k premiérovému zápasu, ty většinou bývají ošidné. Jak to je s naší výkonností, si můžeme říct tak po čtyřech, pěti kolech,“ poznamenal Karel Kladenský.