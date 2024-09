Krajský přebor – 5. kolo

Blaník Strunkovice nad Blanicí – Jiskra Třeboň 2:2 (1:1)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Opět jsme dobývali statickou obranu soupeře. Hráli jsme aktivně a vypracovali si několik gólových příležitostí, bohužel jsme od 18. minuty po brejku soupeře prohrávali. Ve 24. minutě Tůma vyvezl míč, našel Radostu a ten vyrovnal. Další příležitosti jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme dokázali vývoj otočit z pokutového kopu, který v 75. minutě proměnil Tůma. Strunkovice však v nastavení po naší chybě vyrovnaly, a tak si odvážíme pouze bod.“

Branky: 18. a 90. Požárek – 24. Radosta, 75. (pen.) Tůma. ŽK: 6:4. ČK: 1:0 (79. Hovorka). Rozhodčí: Pravda – Novák, Smola. Diváci: 250.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Zavadil, Pitelka, Vrána - Kubata, Hromádka, Candra (91. Čada), Radosta, Matoušek – Průcha.

FK Třebětice – SK Mirovice 1:2 (0:0)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „Zápas nabídl vyrovnaný průběh. V prvním poločase branky ještě nepadaly, po obrátce se do vedení dostali hosté, nám se povedlo za deset minut vyrovnat po trefě Habra. Bohužel, závěr zápasu ovlivnil hlavní rozhodčí, který korunoval svůj mizerný výkon a Mirovice si z penalty zajistily vítězství. Uvidíme, jak tu situaci vyhodnotí komise, což nám však bod nevrátí. Pokud budou rozhodčí používat přístup plný arogance a nebudou komunikovat, zejména v tak emotivních závěrech zápasů, jako byl tento, bude těžce budovaná důvěra velmi rychle ztracena.“

Branky: 79. Habr – 69. a 86. (pen.) M. Štochl. ŽK: 6:3. Rozhodčí: Pečenka – Kollmann, Krčín. Diváci: 170.

Třebětice: Zejda – Havlík, Trávníček, F. Nehyba, V. Švarc (88. Novák) – Gall (46. D. Kelbler), Solař, R. Nehyba, Habr – Šimka (79. P. Švarc), Sussenbek.

I. A třída sk. B – 4. kolo

Sokol Sepekov – FK Dačice 0:0

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Do Sepekova jsme jeli s cílem zopakovat kvalitní výkon z minulého kola, i když jsme věděli, že nás čeká úplně jiný soupeř i menší a nerovné hřiště. Musím uznat, že i přes tato úskalí jsme se s tím hned od úvodu utkání dokázali vyrovnat. Byli jsme od začátku aktivnější a po celý zápas jsme diktovali tempo hry, i když občas se kvůli nerovnému terénu dostávali do šancí i domácí, a to hlavně po dlouhých vhazovaných autech až do pokutového území nebo po rohových kopech. I toto jsme vždy řešili celkem v pohodě. Více možností a hlavně tutovek jsme si vypracoval a je jen škoda, že ani jedna neskončila brankou. Někdy chybělo trošku štěstíčka, ale hlavně soustředěnost a kvalita v zakončení. Postupem času a hlavně v závěru utkání bylo jasné, že pokud vstřelíme branku, tak si odvezeme tři body. Byli jsme trpěliví a věřili do poslední minuty, že zvítězíme. A byli jsme tomu blízko, když se v samotném závěru řítil sám na domácího brankáře Toman. Snažil se ho přehodit, ale bohužel přestřelil i brankovou konstrukci. Pro domácí je bod zlatý, my rozhodně dva ztratili, ale takový už je fotbal. Musíme zapracovat na koncovce. Co nedáme, je kolikrát nepochopitelné. Hráči jinak nic nepodcenili, ale co je to platné. Za týden se nikdo nebude ptát na průběh hry a vyložené šance. Na závěr ještě musím ocenit domácí příznivce, kteří fandili sportovně a přišli v hojném počtů, čímž se postarali o příjemnou atmosféru. Není mým stylem chválit jednotlivce, ale tentokrát musím vyzdvihnout našeho Vojtu Šívra, který svou bojovností a důrazem odehrál skvělý zápas. Nyní nás čekají dva duely doma a jestli chceme držet kontakt ze špičkou tabulky, musíme plně bodovat.“

ŽK: 2:1. Rozhodčí: Tauber – Jarolím, Zabilka. Diváci: 110.

Dačice: Marek (72. Novák) - Chyška, Vít Leitkep (61. Kněžínek), Přikryl – Pavel Slabý (78. Petr Slabý), Brtník, M. Distel (78. T. Zejda), Šívr - Štolba, Vacek, Toman.

FK Kardašova Řečice – SK Planá 1:3 (1:2)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Kdo dorazil o trochu později, přišel o tři góly. Zkušený soupeř rozhodl vlastně hned na začátku a zápas kontroloval tak, že jsme se vůbec nedostali do naší hry. Hned v první minutě naše obrana v domnění, že jde o ofsajd, zaspala a hosté nekompromisně zakončili. V páté minutě se dvakrát do úniku po levé straně vydal Petrásek, poprvé slabou střelu směroval doprostřed, podruhé však trefil jeho oblíbený pravý vingl a vyrovnal. Byli jsme zpátky ve hře, bohužel jenom na minutu. Planá z akce hned po rozehrání opět získala vedení, když náš obránce spolkl soupeři kličku i s navijákem a následoval přesný obstřel gólmana na zadní tyč. V dalším průběhu už padl jen jeden gól, když jsme v 59. minutě udělali další velkou chybu, kterou zkušení hosté potrestali a utkání až do konce kontrolovali.“

Branky: 5. Petrásek – 1. Carda, 6. Šejvar, 59. Pajerský. Bez karet. Rozhodčí: Vejčík – Ovčáček, Šimek. Diváci: 250.

K. Řečice: Houdek – Slavík, Madar, Šenold, Hudek – Petrásek (78. Valeš), Jindra, Bílek, Roubík (63. Bačák) – Tajml (83. Chvojka), Bursík.

TJ Nová Včelnice – Sokol Mladá Vožice 0:3 (0:0)

Branky: 48. a 65. Kukla, 90. Svatek. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (82. Blažek). Rozhodčí: Ovčáček – Vejčík, Šimek. Diváci: 40.

N. Včelnice: Holický – Vokuš (63. Kalkus), Šlapanský, Blažek, P. Jaroš – Petráš, Hornát, D. Jaroš (80. Havlíček), Pivko – Didek, Pacholík.