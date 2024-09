Krajský přebor – 5. kolo

Jiskra Třeboň – FC AL-KO Semice 2:1 (0:0)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Dostali jsme se do několika šancí, ale bez úspěšného zakončení. V největší příležitosti se ocitl Průcha, který byl sám před brankářem, ale neproměnil. Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře a po několika chybách v rozehrávce jsme inkasovali. Po prostřídání jsme hru oživili a Průcha se postaral o vyrovnávací trefu. V závěru jsme kopali standardku, kterou si soupeř hlavou prodloužil do vlastní branky. V druhém poločase nám pomohli střídající hráči a výsledek jsme dokázali otočit.“

Branky: 61. Průcha, 86. vlastní (Listopad) – 50. Kačírek. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Barva – Novotný, Mrosko. Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal (84. Andres), Čada (69. Bouška), Vrána - Candra, Hromádka, Matoušek, Radosta (60. Holzepl), Zítek (60. Pitelka) - Průcha (90. Valíček).

FK Protivín – FK Třebětice 3:1 (0:0)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „Zápas jsme bohužel nezvládli. V první půli jsme sice dokázali Protivín držet na uzdě a nepouštěli jsme jej do šancí, taklže hrozil jen ze standardek, ale po změně stran jsme se opět nevyvarovali obrovských individuálních chyb, čímž jsme soupeři cestu za vítězstvím velmi ulehčili. Myslím, že našimi chybami bychom vydali na pěkný desetiminutový šot, a to nejen z tohoto zápasu. Kluci se snaží, bojují, ale nejde to.“

Branky: 47. J. Vorel, 72. J. Říský, 90. Sháněl – 72. vlastní (Rauscher). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Frček – Dunovský, Smola. Diváci: 120.

Třebětice: Pokorný – Havlík, Trávníček, Solař, V. Švarc (76. P. Švaerc), Přívětivý – Sussenbek, R. Nehyba, Habr, Šimka – F. Nehyba.

I. A třída – 5. kolo

FK Dačice – Slavia České Budějovice 3:1 (2:0)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „I když na českobudějovickou Slavii umíme zahrát a máme s ní v poslední době úspěšnou bilanci, tak jsme do zápasu nastupovali s pokorou. A hlavně nic nepodcenit, neboť jsme věděli, že v týdnu vyřadila z poháru áčko Milevska. My se ale hlavně soustředili na náš výkon a chtěli jsme stoprocentně bodovat. Hned od úvodu jsme byli lepším mužstvem a chtěli jsme dát co nejdříve gól, abychom vnesli do našich řad klid. I přes povedené akce se nám to však povedlo až ve 36. minutě, kdy byl těsně za hranicí šestnáctky faulován Štolba. K rozehrání přímého kopu se postavil Toman a svou pověstnou střelou nedal hostujícímu brankáři žádnou šanci. N nadále jsme hráli aktivně a snažili jsme svůj náskok navýšit, což se povedlo v 42. minutě. Štolba vybojoval ve středu hřiště balon a společně s Tomanem a Distelem šli ve střech na jednoho. Poslední jmenovaný po krásné kombinaci zvýšil na 2:0 a uzavřel účet první půle- Vstup do druhé části nám nevyšel a po nedůsledném bránění hosté po hezké střele z velkého vápna snížili. Naštěstí nás tento moment nepoložil a šli jsme dál naproti vítězství. Trochu nám to usnadnili i hosté, kteří se nechali dvakrát vyloučit. Bylo jen otázkou času, kdy přidáme třetí branku, což se stalo v 65. minutě, kdy zpoza šestnáctky napřáhl opět Toman a trefil přesně k tyči. Zápas jsme zvládli, ale Slavii patří uznání za bojovnost a korektní hru. Naše hráče chválím za přístup k zápasu. V neděli hostíme vedoucí Meteor Tábor a uděláme vše pro zisk tří bodů, čímž bychom se přiblížili čelu tabulky. Výsledkem i kvalitním výkonem jsme snad udělali radost nejen sobě a našim fanouškům, ale hlavně našemu manažerovi Pavlu Beníčkovi k jeho narozeninám. Tímto mu ještě jednou přeji za celý fotbalový klub hodně zdraví, pohodičky, radost a chuti do života a do fotbalu zvlášť.“

Branky: 36. a 65. Toman, 42. M. Distel – 46. Pancíř. ŽK: 4:5. ČK: 0:2 (53. Glase, 83. Shalamai). Rozhodčí: Votava – R. Šťastný – Janovský. Diváci: 150.

Dačice: : Marek - Šívr, Vít Leitkep (72. Kněžínek), Chyška – Pavel Slabý (65. T. Zejda), Brtník, M. Distel, Přikryl – Štolba (77. Burian), Vacek (81. Petr Slabý), Toman (89. J. Hric).

Sokol Mladá Vožice – FK Kardašova Řečice 4:4 (3:2)

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Co vše se dá stihnout za 90 minut… Napřed znovu zaspíme začátek zápasu, po probuzení bereme bod, za chvíli tři, a nakonec máme jeden. Kardiaci, ať na naše zápasy raději nechodí od začátku, dokud to nedoladíme a nezačneme hrát od prvního hvizdu. Domácí hrající stylem nakopni a běž, posílali dopředu jeden balon za druhým, to nám činilo značné problémy a v 37. minutě jsme již prohrávali 3:0. Naštěstí jsme se probudili a ještě do přestávky snížili na rozdíl jediné trefy, když se trefili Bursík a Madar. Po změně stran jsme skóre otočili. V 59. minutě vyrovnal Slavík a v 76. minutě překonal domácí obranu svou druhou brankou Bursík. Bohužel, v 85. minutě sudí odpískal proti nám spornou malou domů, když našemu brankáři vypadl míč z ruky a odrazil se od nohy obránce zpět ke gólmanovi, který jej chytil. Malá domů to prý byla, tak to viděl rozhodčí, s tím nic nenaděláme. Následovala standardka, špatně jsme pokryli rozestavení soupeře a jeden z domácích hráčů, na kterého jsme zapomněli, vyrovnal. Asi spravedlivá remíza, vyhrát mohli domácí i my, tak jsme se podělili.“

Branky: 21. a 31. (pen.) Kukla, 37. Fišer, 85. Křepelka – 39. a 76. Bursík, 45. Madar, 59. Slavík. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (89. Madar). Rozhodčí: P. Vican – M. Vican, Svoboda. Diváci: 100.

K. Řečice: Houdek – Slavík, Kovář (55. T. Petrásek), Šenold, Hudek – F. Petrásek, Jirsa, Madar, Bačák (46. Tajml) – Roubík, Bursík.

1.FC Jistebnice – TJ Nová Včelnice 4:0 (3:0)

Branky: 1. a 29. Kubec, 16. Turnovec, 70. Stoszek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Rotschedl – Černý, Hájek. Diváci: 100.

N. Včelnice: Holický – Vokuš, Šlapanský, Blažek, P. Jaroš – Petráš, Hornát (10. Havlíček), D. Jaroš (60. Havlíček), Kalkus – Didek.