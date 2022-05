FK Jindřichův Hradec – FK Přeštice 0:6 (0:3)

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Představil se u nás bezkonkurenčně nejlepší tým soutěže, který ostatní výrazně převyšuje a obrovskou kvalitu bezezbytku potvrdil. Pokud bychom chtěli pomýšlet na nějaký solidní výsledek, museli bychom hrát zcela bez chyb a modlit se, že to vyje, což se samozřejmě nestalo. My Přešticím roli ještě usnadnili právě vlastními chybami a nedůrazem, především při bránění standardních situací, čehož pochopitelně využily. To se prostě proti takovému protivníkovi stát nemůže. Po zápase jsme přeštickým hráčům pogratulovali k postupu do třetí ligy, nám se situace zase o něco zkomplikovala, neboť se na nás dotahují týmy zespodu tabulky.“

Branky: 10. a 24. Vohrna, 39. Heger, 55. Skála, 66. Suchý, 82. Končal. ŽK: 1:2 (Škarda – Kraml, Chocholoušek). Rozhodčí: Polena – Guntiš, Hes. Diváci: 70.

J. Hradec: Hulík - Blažek, Škarda, Koktavý, Šmíd, Vaš (79. M. Völfel) – Waník (68. D. Cettl), Mischnik, F. Votava (68. Králíček), Distel (46. Fical) – Toman (60. Strejček).

Krajský přebor

Jiskra Třeboň – FK Protivín 2:0 (1:0)

Petr Skála, trenér Třeboně: „Už v šesté minutě jsme se ujali vedení, když Radosta odcentroval a Zavadil se prosadil hlavou. Byl to pěkný fotbalový moment. Pak se většinou hrálo od šestnáctky k šestnáctce, my pak ale ještě nastřelili břevno a Radosta přestřelil z malého vápna. Krátce po změně stran jsme měli výhodu standardky, ale nezahráli jsme ji vůbec dobře, soupeř se dostal do rychlého úniku a Schneider zatáhl za záchrannou brzdu, za což uviděl červenou kartu. Ale i v deseti jsme Protivín k ničemu nepustili a naopak po hodině hry Průcha přidal z brejku druhý gól. Tím jsme soupeři asi vzali vítr z plachet a zbytek duelu jsme zvládli bez větších potíží. Za tři body jsme rádi, po delší době jsme navíc neinkasovali, což vzhledem k tomu, že hosté měli prakticky celý druhý poločas přesilovku, těší o to víc.“

Branky: 7. Zavadil, 63. Průcha. ŽK: 2:2 (Kubata, Matoušek – Zeman, Barbotkin). ČK: 1:0 (48. Schneider). Rozhodčí: Novotný – Albert, Izugrafov. Diváci: 105.

Třeboň: J. Skála – Schneider, Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Matoušek, Kubata, Rezek (89. Týnavský), Radosta – Průcha (85. Kubín), Hromádka.