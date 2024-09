Fotbalový krajský přebor i I. A třída mužů pokračovaly dalším kolem. V elitní jihočeské soutěži se týmům z Jindřichohradecka nevedlo. O velké překvapení na účet favorizované Třeboně se postaral Týn nad Vltavou, který si u Světa připsal vůbec první výhru v sezoně. Třebětice sice na půdě strakonického lídra držely remízu 1:1 až do 87. minuty, kdy nepohlídaly standardku a jejich hráčům tak zbyly jen oči pro pláč. To Dačice o soutěž níž excelovaly na hřišti budějovické Lokomotivy, které nadělily „kanára“ a posunuly se už na druhou příčku tabulky. Kardašova Řečice v okresním derby brzy vedla v Nové Včelnici o dva góly, ale domácí tým nezpanikařil a skóre dokázal otočit.

Krajský přebor

Junior Strakonice – FK Třebětice 2:1 (1:0)

Roman Lukáč, trenér Třebětic: „Z výsledku jsme zklamaní. Hráli jsme u lídra, ale určitě jsme nebyli daleko od bodu, který bychom si podle mého soudu zasloužili. Bohužel, tři minuty před koncem jsme nepohlídali standardku, i když jinak se nám to celý zápas dařilo, a domácí rozhodli utkání ve svůj prospěch. V první půli jsme se do větších akcí nedostávali, ale ani Strakonice nás příliš netlačily, byť jsme jednou zaváhali a celkem brzy prohrávali. Po změně stran jsme už působili mnohem odvážněji a v 56. minutě se nám povedlo vyrovnat, když se po trestném kopu a prodlouženém balonu trefil Habr. Naše výkony mají vzestupnou tendenci, přestože je to zatím bez bodů. Musíme vydržet, nepolevit v úsilí a věřit, že se v dalším průběhu sezony štěstí přikloní i k nám.“

Branky: 9. Krejčí, 87. Zahrádka – 56. Habr. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Jeřábek – Kaštánek, Němec. Diváci: 250.

Třebětice: V. Zejda – P. Švarc, Trávníček, Solař, V. Švarc, Tříletý – Sussenbek, Habr, R. Nehyba, Šimka (90. Vrba) – F. Nehyba (78. D. Kelbler).

Jiskra Třeboň – Olympie Týn nad Vltavou 0:3 (0:3)

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme šli s několika vynucenými změnami v základní sestavě. První poločas nám nevyšel. Týn využil našich chyb v obraně a potrestal je třemi góly. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení. Další branku jsme již nedostali, ale soupeři jsme nedokázali žádnou vstřelit. Od léta máme v kádru devět nových hráčů a bude chvíli trvat, než se sehrají. Poučíme se z našich chyb a pokusíme se to napravit v dalším utkání na půdě nováčka ze Sezimova Ústí.“

Branky: 5. a 26. Dobal, 35. Brom. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Mrosko – Pečenka, Krčín. Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký - Zavadil (78. Burda), Širhal, Bouška (46. Holzepl), Pitelka (79. Kopet) - Kubata, Hromádka, Candra, Matoušek, Radosta - Zítek (70. Hindy).

I. A třída sk. B - 7. kolo

TJ Nová Včelnice – FK Kardašova Řečice 4:2 (3:2)

Libor Holec, trenér N. Včelnice: „Herně jsme nezačali špatně, měli jsme i šanci, ale jako tradičně jsme se nevyvarovali kiksů v defenzivě, takže jsme Řečici oba góly darovali. Naštěstí nás to nezlomilo, nadále jsme byli fotbalovější a do přestávky se nám povedlo skóre otočit ve svůj prospěch, což oceňuji a považuji za velké pozitivum. I po obrátce jsme se snažili hrát stejně, tedy držet balon a kombinovat, což se nám vcelku dařilo, Měli jsme další šance, ale využili jsme už jen jednu. Myslím, že jsme vyhráli zcela zaslouženě. Pacholík si připsal hattrick, přestože není úplně zdravotně fit, ale doufám, že se k němu příště přidají i další kluci, kteří se také dokáží dostat do šancí.“

Pavel Kučera, trenér K. Řečice: „Ač stále v podobné sestavě, najednou místo kombinačního fotbalu praktikujeme nakopávanou na útočníky, kteří jdou do plných a dostávají se do těžkých situací. Po ztrátě balonu přijde okamžité přečíslení a naše hra se sype jak domeček z karet. A právě to se stalo ve Včelnici. Od začátku jsme hráli výše zmíněným způsobem, a tak obrana a brankář hasili jeden nájezd za druhým. Naše dva góly padly zásluhou neodstavitelného Bursíka. Při prvním gólu od něj odpadli rovnou tři obránci, při druhém konečné přišel náznak souhry a kombinace a přesné zakončení k tyči. Ale to bylo z naší strany vše. Pak už jsme jen tahali míč z naší sítě a naštěstí jenom čtyřikrát.

Branky: 28., 37. a 64. Pacholík, 30. Pivko – 5. a 24. Bursík. ŽK: 2:2. Rozhodčí: R. Šťastný – Kollmann, Kříž. Diváci: 100.

N. Včelnice: Holický – Kalkus (46. Mojžíšek), Šlapanský, Blažek, Vokuš – Petráš, Didek (86. Dobrovolný), Pacholík, Havlíček, P. Jaroš – Pivko (84. Poslušný).

K. Řečice: Houdek – Kovář (69. Švec), Madar, T. Petrásek, Hudek – F. Petrásek (62. Bačák), Jirsa, Bílek (75. Šenold), Roubík (79. Chvojka) - Bursík, Tajml.

Lokomotiva České Budějovice – FK Dačice 0:6 (0:1)

Petr Distel, asistent trenéra Dačic: „Od úvodních minut bylo jasné, kdo bude diktovat tempo hry. Domácí oproti jaru s dost pozměněnou sestavou postavili hned od začátku desetičlennou obranou hráz na vlastní polovině, proti které se každému fotbalistovi hraje špatně. Nicméně jsme se s tím i díky nacvičené modulové hře v trénincích dokázali vypořádat a jen škoda, že jsme už v úvodu nedokázali z několik šancí skórovat. Byli jsme však trpěliví a odměnou byla vedoucí trefa v 37. minutě, když se po hlavičce Štolby pohodlně prosadil do odkryté branky Vacek. Druhý poločas jsme začali excelentně a za deset minut jsme zásluhou Štolby a Tomana odskočili na 3:0. Pak už bylo jen otázkou času, kdy odevzdané Lokotce přidáme další branky. Ty přišly zásluhou Vacka, Buriana a v 90. minutě Brtníka. Při vší úctě k soupeři musím říct, že nás moc neprověřil a mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem. Nás těší výsledek, předvedená kombinační hra i oboustranná slušná hra bez hrubých faulů. V sobotu hostíme Lišov, určitě to bude jiný zápas a my i přes přesvědčivé vítězství nic nepodceníme.“

Branky: 37. a 67. Vacek, 50. Štolba, 55. Toman, 75. Burian, 90. Brtník. ŽK: 3:0. Rozhodčí: R. Valeš – Písek, Hnilička. Diváci: 60.

Dačice: Marek (34. Novák) – Šívr (46. Kněžínek), Vít Leitkep, Chyška – Pavel Slabý, Brtník, M. Distel, Petr Slabý – Štolba (79. Rich. Máša), Vacek, Toman (65. Burian).