Skončili v ní se 17 body na třinácté příčce, jen s dvěma body k dobru na poslední Protivín.

„A kdybychom neporazili v posledním podzimním kole Krumlov, byli bychom na samém chvostu,“ přiznává třeboňský trenér Karel Kladenský, který před sezonou nahradil Zdeňka Procházku.

Je však třeba také dodat, že tabulka krajského přeboru je nebývale vyrovnaná a například na šestý Jankov lázeňský tým ztrácí pouhé tři body.

„První část podzimu z naší strany nebyla špatná, ale pak přišly horší výsledky. Hodně nás mrzí především domácí porážky s Čimelicemi a Osekem. Kdybychom tyto duely zvládli, mohli jsme podzim hodnotit úplně jinak,“ tvrdí kouč.

Jeho svěřence srážely nevyrovnané výkony a již zmiňované zbytečné ztráty na domácím stadionu.

„Třeba se nám povedlo po velmi dobrém výkonu vyhrát 3:0 v Milevsku, ale následně jsme to doma nedokázali potvrdit a podlehli Oseku 1:2,“ uvádí příklad rozkolísané formy, což přičítá především mladému kádru. „Prostě platíme daň za nezkušenost.“

Zimní přípravu zahájil třeboňský tým v polovině ledna. V domácích podmínkách trénuje třikrát týdně, plus k tomu každých čtrnáct dní absolvuje rehabilitaci v lázních Aurora.

„Také jsme udělali takové mini soustředění, abychom stmelili partu, což je rovněž důležité. S přístupem hráčů i jejich účastí jsme spokojeni, stejně jako se zázemím, které máme pro přípravu vytvořené,“ podotkl Karel Kladenský.

Jeho mužstvo absolvovalo celkem šest přípravných duelů. Juniorku Dynama Jiskra porazila 1:0, s Novou Vsí u Českých Budějovic hrála bez gólů, podlehla 1:2 jindřichohradeckému celku, zdolala Sezimovo Ústí 1:0 a nestačila na Soběslav 2:5. „Pět gólů je dost, ale výsledek je pro nás horší něž předvedená hra,“ hájí svůj tým. Generálku obstaral souboj s Veselím nad Lužnicí, který soubor od Světa zvládl na výbornou a zvítězil hladce 5:0.

V hráčském kádru během zimní pauzy k žádnému velkému pohybu nedošlo. Z břilického béčka si místo na soupisce vybojovali záložníci David Bartl a Miroslav Jiráček, odchod řeší v Třeboni zatím jediný, a to Marka Hamiho do mateřské Kaplice. „V jednání je ještě příchod Jana Kubaty z budějovického Dynama, mělo by to být na dobré cestě,“ informoval kouč.

Větší změny však nastaly v realizačním týmu. Na pozici asistenta trenéra skončil Jan Budějcký a z klubu odešel i manažer a vedoucí mužstva František Švaňa. „V některých věcech jsme nenašli úplně společnou řeč a takhle to nakonec dopadlo, ale tohle je spíše otázka na vedení klubu,“ uvedl třeboňský trenér k poměrně nečekané rošádě.

Novým asistentem se stal Roman Kroupa, vedoucím týmu Radek Bašta a sportovním manažerem Zdeněk Šmejkal.

V Třeboni vědí, že je nečeká vůbec jednoduché jaro, nicméně vstoupí do něj s odhodláním posunout se pořadím co nejvíce nahoru. „Chtěli bychom co nejrychleji zaplout do klidných vod. Ve vyrovnané tabulce můžeme klidně skončit v její horní polovině. A rádi bychom vylepšili bilanci domácích zápasů. Uvědomujeme si, že jsme našim příznivcům v první části sezony zůstali hodně dlužni. Samozřejmě, že důležitý bude start do jara. Po takových třech utkáních budeme ohledně našich ambicí o něco moudřejší,“ míní Karel Kladenský.

Třeboňští fotbalisté zahájí druhou část sezony v neděli 17. března ve svém areálu Hliník, kde přivítají Želeč (10.30 hodin), o týden později se vydají do Hluboké nad Vltavou a v neděli 31. března doma hostí Dražice (10.30).

Kádr Jiskry Třeboň

Brankáři: Jakub Skála, Jakub Kopecký, Adam Voborský.

Obránci: Oliver Bíca, Martin Cimerhanzl, Petr Koktavý, Jakub Schneider, Tomáš Tůma, Vojtěch Týnavský.

Záložníci: David Bartl, Dominik Doležal, Miroslav Franěk, Miroslav Jiráček, Tomáš Lonsmín, Jan Matoušek, Ondřej Michal, Ladislav Vávra.

Útočníci: Karel Holzepl, Martin Průcha, David Růžička, Roman Diviš.

Realizační tým

Trenér: Karel Kladenský. Asistent trenéra: Roman Kroupa. Vedoucí mužstva: Radek Bašta. Sportovní manažer: Zdeněk Šmejkal. Fyzioterapeut: Zdeněk Bobrovský.