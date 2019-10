FC ZVVZ Milevsko – Jiskra Třeboň 2:1 (0:0)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň (13. místo): „Byl to bojovný zápas s minimem šancí, a tak není divu, že poločas skončil bez branek. Stejně tak se odvíjela druhá půle do 68. minuty, kdy domácí poslal do vedení utěšenou střelou z dálky Hadáček. O čtyři minuty později se nám povedlo po dobře zahrané standardní situaci vyrovnat zásluhou Koktavého, a v tu chvíli jsme pomýšleli minimálně na remízu. Jenže v závěru jsme neuhlídali rohový kop Milevska a soupeř po závaru v malém vápně dotlačil míč do sítě. Už je to frustrující, ale pořád máme o co hrát.“

Branky: 68. Hadáček, 83. Volf - 72. Koktavý.

Rozhodčí: Izugrafov - Macko, Toucha. ŽK: 2:0. Diváci: 66.

Třeboň: Skála – Schneider, Lonsmín, Koktavý, Cimerhanzl – Bartl (66. Kubata), Doležal, Matoušek,Vranovský (46. Průcha) – Holzepl, Navrátil.