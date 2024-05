Krajský přebor fotbalistů hrají z regionu Jindřichohradecka Třebětice a Třeboň. Druhý jmenovaný klub ve své kariéře vedl Jindřich Dejmal. Z lavičky Oseka glosuje průběh jarní části soutěže. Podívejte se na video a na tabulku pod článkem.

Fotbalový trenér Jindřich Dejmal se vyjádřil k záchraně Oseka a k prohrám Rudolfova | Video: Deník/ Kamil Jáša

Krajský přebor nabízí několik výrazných osobností. Určitě mezi ně patří Jindřich Dejmal. Fotbalový expert, který vedl Slavii Praha, Dynamo České Budějovice a na Jindřichohradecku Třeboň. Zkoušený kouč glosuje na videu u tohoto článku průběh jarní části soutěže. Dejmal s přehledem zachránil Osek.

V krajském přeboru nikdo nedostal tolik gólů jako tým z Rudolfova. Byla to střelnice pro Milevsko, ostuda pro domácí tým. Rudolfovští mají dlouhodobě potíže se sestavou. Chybějí hráči, chybí zkušenost. Na hřišti je bilance tradičního jihočeského klubu tristní. Celkově tým, který ze hřiště i tentokrát šéfoval Radim Pouzar, inkasoval 68 branek. To při pohledu na všechny týmy není úplně nejhorší, ale utkání s Milevskem se opravdu nepovedlo. Už v poločase to bylo 5:0 pro Milevsko. "Milevští mají výborný tým, dobře pracují s mládeží," chválí zkušený fotbalový expert Jindřich Dejmal.

Velkolepé představení začal Hadáček už ve 4. minutě. Jaroslav Hadáček se během 90 minut trefil čtyřikrát! Ve 4., 10., 63. a 87. minuta. Hadáček zápas gólově začal a také ho uzavřel. Přidali se hatttrickem Petřík a Souček s Kortanem.Rudolfov dojíždí sezonu s velkými potížemi, na střídání v utkání proti Milevsku byli náhradním brankář Teringl a dva hráči (Hajný a Štolba). Hajnému je sedmnáct let, Štolbovi osmnáct.

V rozhovoru si rudolfovských proher všiml i jedem z nejzkušenějších trenérů Jihočeského kraje Jindřich Dejmal. Podívejte se na video, co o týmu z "Perštátu" řekl.