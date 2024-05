Jindřich Dejmal, známý fotbalový trenér, opět dokázal, že i v krajském přeboru dokáže vést tým k úspěchu. Po záchraně Oseka se však pozornost obrací i na změny v Dynamu České Budějovice, kde došlo k výměně trenéra brankářů.

Jindřich Dejmal se vyjádřil k vyhození Zdeňka Křížka od A týmu Dynama | Video: Deník/ Kamil Jáša

Dvakrát v trenérské kariéře zachraňoval Dynamo České Budějovice. Jednou dokonce ještě ve federální lize. Jindřich Dejmal vedl několik ligových klubů. Trénoval v ČR i na Slovensku. Na Jindřichohradecku úspěšně vedl Třeboň. Teď v krajském přeboru je na lavičce Oseka, se kterým splnil úkol, dospěl k záchraně.

V týmu Oseka je na soupisce i bývalý brankář a teď už i bývalý trenér brankářů A týmu Dynama České Budějovice Zdeněk Křížek. V závěru sezony se vedení klubu rozhodlo pro změnu, Křížka nahradil Kučera. Reakce fotbalových odborníků jsou rozporuplné. "V první lize nemůžete brankáře učit základní dovednosti, ty by měl mít už od mládeže." Jindřich Dejmal by paradoxně mohl mít radost, protože Křížek bude mít víc času na Osek. Realita je ale jiná. Podívejte se na video, co řekl k vyhazovu Křížka od A týmu Dynama České Budějovice.

"S Křížkem jsem mluvil," popisuje trenér. "Když jsem končil v Dynamu, ještě jsem hrál ve Strakonicích v divizi a tam chytal jeho otec. Byl to vynikající brankář a skvělý kluk. Mám Zdeňka Křížka rád a chtěl bych ho podpořit, protože vím, co ho potkalo, když mu oznámili, že končí," uvedl Jindřich Dejmal doslova a přidal i další informace: "Naštěstí bude pokračovat, pravděpodobně v Akademii Dynama, jak jsem s ním mluvil."

Podle Dejmala Křížek pracoval s gólmany v první lize na velmi vysoké úrovni. "Myslím si, že práci dělal dobře. Co se týče tréninku, několikrát jsem ho oslovil, jestli by nám nemohl pomoci. On vždy odpovídal, že se musí věnovat juniorce a poskytovat informace. Takže si myslím, že jeho chyba výkony brankářů nebyla. Podle mého názoru chyba v Dynamu vznikla už mnohem dříve."