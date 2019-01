Dačice, Dražice – Druhé kolo krajského přeboru mužů přineslo premiérové vítězství dačickým fotbalistům, kteří si na svém hřišti poradili s píseckou rezervou a napravili si reputaci po debaklu v Oseku. Třeboň hrála na půdě největšího favorita v Dražicích a podle očekávání nebodovala.

S dražickým Kromkou měli třeboňští stopeři Tomáš Havlík (vlevo) a Petr Wolf hodně práce a stejně jej neuhlídali. | Foto: Jan Škrle

DAČICE – PÍSEK B 2:1 (2:0)

Petr Musil, člen výboru Centropenu Dačice (11. místo): „Úvod byl z naší strany výborný, k čemuž přispěl i rychlý gól Tomana po pěkné akci. Praktikovali jsme fyzicky náročný styl, hned po ztrátě balonu naši hráči soupeře napadali a znemožnili mu rozehrávku, takže Písek se prakticky k ničemu nedostal. Dokázali jsme si připravit i další možnosti a ve 29. minutě přidal druhou trefu Novák, který napřáhl zpoza šestnáctky a jeho střela zapadla přesně k tyči. Dalo se však čekat, že se hosté s tímto výsledkem nesmíří, což se po změně stran také stalo. Písek zlepšil pohyb i přihrávku, během sedmi minut vstřelil kontaktní gól a měl i další šance, s nimiž si však naštěstí poradil brankář Tomáš Ferdan. Postupně se hra opět vyrovnala a možnosti ke skórování měli i naši hráči, avšak uklidňující třetí zásah i kvůli jisté ležérnosti v koncovce nepřišel, proto až do konce zůstal výsledek otevřený. Dobrým tahem v závěru bylo z naší strany trojí střídání, takže nám zbylo více sil a cenné tři body se nám povedlo uhájit. S výsledkem i výkonem jsme spokojeni, bylo se nač koukat a hrálo se ve svižném tempu. V neděli nás čeká duelu na Hluboké, s níž se nám v minulé sezoně dařilo, ale to nyní nemusí nic znamenat. Na souboj se však těšíme a pokud k němu přistoupíme jako k duelu s Pískem, nemusíme být bez šancí. Je však zapotřebí udržet koncentraci po celých devadesát minut a vyvarovat se hluchých pasáží."

CENTROPEN DAČICE

T. Ferdan – Havlík, Kněžínek, M. Ferdan (71. Nosek), Novák (86. Beníček) – Grün (81. Točík), Brandl, Celý, Jindra – Štolba, Toman (88. Vacuška). Trenér: Zdeněk Derganz.

DRAŽICE – TŘEBOŇ 3:0 (1:0)

Marcel Tomášek, trenér Jiskry Třeboň (10.): „Soupeře jsme aktivní hrou na začátku možná trochu zaskočili, ale dvě šance Benháka i další Diviše a poté ještě Fraňka jako už tradičně gólem neskončily, za což nás favorit nemilosrdně potrestal, neboť hned ze své druhé akce udeřil a dostal se do vedení. Domácí nás postupně začali přehrávat, ale do nějakých tutovek jsme je během úvodního dějství nepouštěli. Naděje na případný bodový zisk, bohužel, vzaly za své hned po přestávce, kdy Dražice po naší hrubé chybě skórovaly podruhé. Pak už nám bylo jasné, že takový náskok zkušený protivník nepustí. Domácí od té doby až do konce jasně kralovali a čtvrt hodiny před koncem korunovali vítězství třetím gólem. Ten jsme dostali po rohovém kopu hlavou od nejmenšího hráče na hřišti, takže je jasné, že to byla další naše velká chyba a náš brankář navíc tentokrát neměl svůj den. V neděli přivítáme čimelického nováčka, o němž toho zatím příliš nevíme. V prvním kole sice prohrál v Dražicích stejně jako my 0:3, ale pak rozstřílel Rudolfov 6:1, takže svou kvalitu určitě má. My však musíme doma stoprocentně bodovat a jakýkoliv jiný výsledek bych považoval za velkou ztrátu."

JISKRA TŘEBOŇ

T. Skála – Holý, Wolf, Havlík, Kido – Smějsík (60. Maxa), Šafránek, Benhák, Franěk (73. Zvánovec) – Diviš (85. J. Skála), Rossmann (82. Cigáň). Trenér: Marcel Tomášek.