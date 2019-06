Centropen Dačice – TJ Nová Včelnice 3:1 (1:1)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (10. místo): „Nová Včelnice se představila jako kvalitní tým, který umí dobře kombinovat a těží ze své rychlosti. Jejich pohyb a důraz nám činil problémy při rozehrávce, a tak jsme nedokázali pořádně podržet balon. Ani jedna strana si navíc nedokázala připravit brankové příležitosti, a tak jsme se dostali do vedení až z penalty v 17. minutě, kterou proměnil Dědič. Po deseti minutách stejnou možností nepohrdl ani protivník a vyrovnal. Po změně stran se nám přece jen začala více dařit kombinace a když se po druhé žluté kartě nechal vyloučit jeden ze včelnických hráčů, otevřelo se nám v obraně soupeře i více místa. Do vedení jsme se dostali po polovlastním gólem hostů a vítězství jsme pečetili zásluhou Diviše z brejku v 90. minutě. Byl to vyrovnaný a remízový zápas, v němž jsme měli tentokrát více štěstí my.“

Radek Vajda, trenér TJ Nová Včelnice (8.): „Zahájili jsme převahou, už ve třetí minutě jsme z velké šance přestřelili branku a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli odjet s prázdnou. Pak jsme však propadli při autovém vhazování, faulovali jsme ve vápně a Dačice se z pokutového kopu dostaly do vedení. I nám se povedlo vyrovnat z penalty, kterou proměnil Blažek. Ve druhé půli byl v 67. minutě necitlivě vyloučený Petráš, který při skluzu škrtl o soupeře a viděl druhou žlutou kartu. Od té doby už jsme si větší příležitosti nevytvořili, přestože jsme se snažili tlačit před dačickou branku. Navíc si v 77. minutě při stříleném centru před naši branku Šlapanský nešťastně srazil balon do sítě. V poslední minutě ještě přišel kiks Jaroše, po němž domácí přidali třetí trefu. To už ale víceméně nic neřešilo. Úroveň zápasu odpovídala sotva I. B třídě a vezmeme-li v potaz, že oba týmy v uplynulé sezoně působily v krajském přeboru, tak je to hodně špatná vizitka.“

Branky: 19. Dědič (pen.), 77. vlastní, 90. Diviš - 29. Blažek (pen.).

Rozhodčí: Náprava - Kříž, Bumba. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (67. Petráš). Diváci: 40.

Nová Včelnice

Koudelka – Tuček, L. Šlapanský, Jaroš, V. Hornát – Průša (77. Nebeský), M. Hornát, Pivko (59. Horák), Petráš – O. Blažek, Mareš (63. J. Matějka).

Dačice

Cettl – Beníček (61. Křivánek), Chyška, Nováček, Máša (71. M. Distel) – Šimánek, Točík, M. Votava, Diviš – Beneš, Dědič.