TJ Hluboká nad Vltavou – TJ Nová Včelnice 2:0 (1:0)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice: „Domácí začali náporem a hned v první minutě se po hrubé chybě naší obrany dostali do velké šance, při níž se vyznamenal náš brankář Patrik Tušil, který nám přišel vypomoci z béčka. Hluboká měla v úvodním dějství více ze hry a v 39. minutě se zaslouženě dostala do vedení. Po obrátce jsme převzali otěže a Luboš Šlapanský se dostal do dvou příležitostí, bohužel bez patřičného zakončení. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, ale v 69. minutě jsme vyrobili další minelu a Hluboká zvýšila. Závěr patřil spíše nám, dvě nadějné střely však kýžený cíl nenašly, protože je zneškodnil domácí brankář. Hluboká zvítězila zaslouženě, byla o něco lepší. My se opět potýkáme s nedostatkem hráčů. Odjeli jsme jen ve dvanácti lidech, z toho dva jsou z béčka.“

Branky: 40. Hájek, 63. Kadlec.

Rozhodčí: Žurek - Brych, Mráz. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

N. Včelnice: Tušil – Průša, Jaroš, Malý, Vokuš (60. O. Šlapanský) – Petráš, L. Šlapanský, Horák, Němeček, Mareš – Pivko.

Centropen Dačice – Olympie Týn nad Vltavou 0:5 (0:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice: „Byl to podobný zápas jako minule v Lišově, pouze jsme si prohodili role. Tentokrát my dělali laciné chyby, neproměňovali šance a špatně dostupovali hráče. Týn naopak vzhledem ke své kvalitě hrál téměř celý zápas bez zbytečných chyb a většinu těch našich dokázal nekompromisně potrestat. Na pohled mohl zápas působit jako vyrovnaný, ale obrovský rozdíl byl v chování v útočných vápnech. Týn vyhrál zaslouženě, ale vzhledem k tomu, že i my měli své šance, je výsledek možná až příliš krutý. Ale radši dáme tři body týmu, který si to zaslouží a hraje pohledný fotbal, než těm, kteří k nám přijedou jen bránit a nakopávat míče. Nyní hrajeme na Hluboké a pak doma se Ševětínem a v těchto duelech potřebujeme získat nějaké bod.“

Branky: 48., 50. a 61. Šťastný, 31. Houska, 42. Dobal.

Rozhodčí: Jarolím - Slepička, Novotný. ŽK: 3:0. Diváci: 50.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda (72. Vítkovský), Brtník (68. Beníček), Nováček, Křivánek (46. Máša) – Šimánek, Točík, M. Votava, M. Distel – Diviš (53. Beneš), Dědič.

Další výsledky 6. kola:

Bernartice - Lokomotiva ČB 1:0, Mateor Tábor - Slavia ČB 2:6, Nemanice - Chýnov 1:2, Veselí nad Lužnicí - Lišov 4:0, Kovářov - Ševětín 2:1.

I. A třída sk. B

1. Týn⋌ 5 5 0 0 17:1 15

2. Hluboká⋌ 5 4 0 1 15:5 12

3. Bernartice⋌ 5 3 2 0 6:2 11

4. Slavia ČB⋌ 5 3 0 2 13:12 9

5. Chýnov⋌ 5 3 0 2 9:10 9

6. Nemanice⋌ 5 2 2 1 12:7 8

7. Veselí⋌ 5 2 1 2 6:5 7

8. N. Včelnice⋌ 5 2 1 2 9:10 7

9. Meteor ⋌ 5 1 3 1 10:12 6

10. Kovářov⋌ 5 2 0 3 10:13 6

11. Loko ČB⋌ 5 1 1 3 6:10 4

12. SK Lišov⋌ 5 1 0 4 10:15 3

13. Dačice⋌ 5 1 0 4 9:18 3

14. Ševětín⋌ 5 0 0 5 5:17 0